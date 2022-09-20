Китай принимает уголь

Россия увеличила экспорт угля в Китай в августе на фоне вступления в силу европейского угольного эмбарго. По данным китайской таможни, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%, до 8,4 млн тонн, а в годовом выражении рост составляет 57%. Увеличивает закупки и Индия. При этом дисконт российского экспорта по отношению к австралийским углям достигает 70%, несмотря на увеличившиеся логистические расходы российских угольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Россия в августе увеличила поставки угля в Китай на 57% в годовом выражении, до 8,4 млн тонн, следует из данных китайской таможни. В сравнении с июлем рост составил 15%.

В августе вступило в силу европейское эмбарго на закупку угля у России, которая теперь вынуждена переориентировать свой экспорт в другие страны. Основным покупателем российского угля на данный момент является Китай, второе место у Индии, которая пока не опубликовала таможенную статистику за август. По данным агентства CoalMint, импорт российского угля в страну в августе достиг рекордных 2,3 млн тонн. В том числе было поставлено 1,8 млн тонн энергетического угля, так как Индия испытывает нехватку собственного угля, а российские грузы предлагаются по конкурентоспособным ценам. Увеличила закупки российского угля и Южная Корея, официальные власти которой планировали отказаться от закупок у России. В августе она импортировала 2,6 млн тонн угля, что на 39% больше августа 2021 года и на 23,3% больше июля этого года.

Европа в этом году может закупить до 100 млн тонн угля, что станет самым большим объемом с 2017 года, считают аналитики Noble Resources International. Причиной роста закупок являются высокие цены на газ. Вместо России самым значительным поставщиком качественного угля в Европу станет ЮАР, считают в Argus Media. Россия же перенаправит поставки не только в Китай и Индию, но и в Турцию.

Несмотря на рост экспорта угля в Азию, сокращение поставок в Европу приводит к снижению добычи.

Кузбасс, основной регион угольной промышленности, в августе сократил добычу на 11,2% год к году, до 18,2 млн тонн. В августе по железной дороге Кузбасс отгрузил 17 млн тонн, что на 11% меньше, чем год назад. Больше всего ожидаемо упали поставки в западном направлении — на 1,3 млн тонн, до 8,4 млн тонн. В восточном направлении сокращение составило 200 тыс. тонн, до 4,6 млн тонн. Запасы угля выросли на 3,3 млн тонн, до 18,4 млн тонн.

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Поскольку мощности Восточного полигона недостаточны для перенаправления потоков экспорта российского угля, сейчас компании отправляют уголь в Азию в том числе через порты Балтики и Черного моря. Согласно презентации директора по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирины Ольховской, из 78 млн тонн угля, поставленных на рынки АТР за январь—июль, только 65 млн тонн были отправлены через порты и погранпереходы Дальнего Востока, а остальное — через порты северо-запада и юга. Правительство, как писал “Ъ”, обдумывает возврат скидок на железнодорожную перевозку угля, но лишь для поставок в порты северо-запада.

Российский уголь продолжает торговаться с дисконтом около 65–70% к австралийским аналогам на базисе FOB, благодаря чему его покупка выглядит достаточно привлекательной для китайских потребителей, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. По его оценкам, цена энергетического угля 6000 kcal на базисе FOB в порту Тамань составляет $112. Транспортировка кораблями класса Panamax и Capesize из Тамани в Южную Корею, по данным мировых консалтинговых агентств, составляет $44 и $25 за тонну соответственно. Таким образом, говорит аналитик, уголь на базисе с доставкой в китайские порты (CFR) должен стоить около $140–160 за тонну для сохранения рентабельности при поставках через порты Черного моря. «Следует отметить, что крупные угольные компании могут обладать своим собственным вагонным парком, что сокращает их транспортные издержки»,— добавляет господин Красноженов.

Евгений Зайнуллин