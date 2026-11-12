Переговорная группа РФ в Абу-Даби поучаствовала в совещании Путина с Совбезом
Президент России Владимир Путин открыл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В нем приняла участие переговорная группа России в Абу-Даби. Президент попросил ее членов рассказать о результатах переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби.
«Я попросил коллег подойти, которые ездили в Арабские Эмираты и вели переговоры с украинской делегацией. Попросил их тоже сегодня подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами — как они их видят — работы, которую они провели в Абу-Даби»,— сказал российский президент. Он передал слово главе делегации РФ Владимиру Мединскому.
Переговоры России, Украины и США прошли в столице ОАЭ 10-11 ноября. По их итогам стороны договорились об обмене пленными. Помимо господина Мединского, российскую сторону в Абу-Даби представляли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков. Сегодня в Москву на переговоры с российским президентом прилетели спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.