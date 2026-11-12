Переговорная группа РФ в Абу-Даби поучаствовала в совещании Путина с Совбезом

«Я попросил коллег подойти, которые ездили в Арабские Эмираты и вели переговоры с украинской делегацией. Попросил их тоже сегодня подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами — как они их видят — работы, которую они провели в Абу-Даби»,— сказал российский президент. Он передал слово главе делегации РФ Владимиру Мединскому.