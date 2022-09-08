Плыви, плыви, уголек, через Запад на Восток

Правительство РФ может вернуть скидку на железнодорожные перевозки угля, но только для портов Северо-Запада. Такая мера призвана на фоне эмбарго ЕС увеличить экспорт угля в Азию и одновременно перенаправить поток грузов с Восточного полигона. Как говорят источники “Ъ” в отрасли, сейчас без скидок экспорт через порты европейской части РФ в основном нерентабелен.

Правительство обдумывает возможность возврата скидок на железнодорожную перевозку угля, но лишь для поставок его в порты Северо-Запада РФ, чтобы разгрузить Восточный полигон. Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с ситуацией: по его словам, поручение рассмотреть этот вопрос содержится в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, состоявшегося в конце августа и посвященного проблеме вывоза угля. В секретариате господина Белоусова “Ъ” не ответили.

Понижающие коэффициенты на перевозку угля, а именно 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт, которые с учетом расстояния до портов прежде всего важны для грузоотправителей Кузбасса, были отменены с 1 июня по 31 августа (см. “Ъ” от 29 мая). В конце августа правительство продлило этот срок до конца года.

Из-за отказа Европы закупать российский уголь порты Северо-Запада, ориентированные на этот рынок, остались без загрузки. Однако идут отправки кружным путем в Азию. Согласно презентации директора по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирины Ольховской, из 78 млн тонн угля, поставленных на рынки АТР за январь—июль, только 65 млн тонн были отправлены через порты и погранпереходы Дальнего Востока, а остальное —через порты Северо-Запада и Юга.

«Поручение получили, будем прорабатывать»,— подтвердил “Ъ” замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. Однако, по его мнению, при принятии решения нужно исходить из экономической целесообразности. «Тот процент тарифа, за который угольщики сейчас бьются, не играет существенной роли,— говорит он.— Нам кажется странным, что мы везем за 4–5 тыс. км в порты Юга уголь, а он переваливается по цене, в три раза большей, чем мы зарабатываем даже с учетом отмены понижающих коэффициентов. Есть некий дисбаланс. И если мы должны снизить цену, то остальные тоже должны снижать, иначе снижение на одном элементе транспортной цепочки просто даст другим коллегам возможность заработать». Нужно провести мониторинг ставок, отмечает он, напоминая, что ОАО РЖД предлагало такую систему мониторинга ввести (см. “Ъ” от 4 августа).

«Тарифная скидка со стороны ОАО РЖД выгодна балтийским портам и портам в Мурманской области,— говорит источник “Ъ” на рынке.— В текущей ситуации с угольным эмбарго ЕС эта скидка поможет сделать поставки в Азию через порты Севера и Северо-Запада экономически целесообразными для экспортеров, а значит, положительно повлияет на конкурентные позиции этих портов по сравнению с портами Юга и Дальнего Востока и позволит вывести дополнительный объем угля». По его словам, поставки в Азию через южные и дальневосточные порты рентабельны для экспортеров и сейчас, но ограничены пропускной способностью железной дороги, сами порты из-за этого недозагружены.

Собеседники “Ъ” в угольных компаниях отмечают, что в августе рентабельность экспорта через порты Юга и Северо-Запада была нулевой. Так, уголь в Усть-Луге на базисе FOB продавался по $120–130 за тонну, что почти на уровне себестоимости. Негативными факторами стали укрепление рубля и различные комиссии посредникам. В угольных компаниях не предоставили официальных комментариев.

Сейчас доставка энергетического угля из Кузбасса в Новороссийск по железной дороге обходится примерно в $45 на тонну, перевалка — около $10 на тонну, морская транспортировка и страховка — $20 на тонну, говорит руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. С учетом стоимости добычи угля $40 за тонну полные затраты на доставку до портов Китая составляют около $115. В Китае же цены на энергетический уголь сейчас около $170, а с учетом скидки — 30%, которую предоставляют российские поставщики, получается, что российский уголь покупают за $115–120. В этой связи поставки в Китай через южные и северо-западные порты РФ имеют плохую рентабельность, констатирует аналитик, что делает скидку довольно полезным инструментом.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин