Крымчанина отправили на 17 лет в колонию за работу на украинскую разведку
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Крыма Сергея Терещенко виновным по делу о государственной измене за передачу украинской разведке данных о ПВО Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Сообщается, что мужчину задержали на территории Бахчисарайского района полуострова. По версии следствия, Сергей Терещенко сам нашел в интернете канал, созданный представителями Главного управления разведки Минобороны Украины, где узнал о возможности помогать Киеву. Мужчина собирал и передавал информацию о расположении ПВО и радиолокационной станции Черноморского флота, а также боновых заграждений для защиты от ракетных и беспилотных ударов.
Помимо этого, подчеркнули в ФСБ, он разместил в интернете комментарий с призывом к теракту и насильственным действиям в отношении президента России Владимира Путина.
Южный окружной военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.