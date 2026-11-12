Крымчанина отправили на 17 лет в колонию за работу на украинскую разведку

Сообщается, что мужчину задержали на территории Бахчисарайского района полуострова. По версии следствия, Сергей Терещенко сам нашел в интернете канал, созданный представителями Главного управления разведки Минобороны Украины, где узнал о возможности помогать Киеву. Мужчина собирал и передавал информацию о расположении ПВО и радиолокационной станции Черноморского флота, а также боновых заграждений для защиты от ракетных и беспилотных ударов.