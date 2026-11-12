SpaceX инвестирует более $74 млрд в строительство двух дата-центров

На строительство дата-центра в Техасе направят $24 млрд. Ожидается, что объект будет вырабатывать собственную электроэнергию, а не потреблять ее из общественной сети. На этапе стройки должно появиться более 3 тыс. рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию — 500.