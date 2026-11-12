SpaceX инвестирует более $74 млрд в строительство двух дата-центров
Компания SpaceX планирует инвестировать более $74 млрд в строительство двух крупных центров обработки данных (ЦОД) в штатах Техас и Аризона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Согласно документу, в строительство объекта в Аризоне SpaceX вложит $50 млрд. Проект позволит создать более 5,5 тыс. рабочих мест на этапе возведения и 1 тыс. — после запуска. Для работы комплекса планируют использовать систему сухого охлаждения вместо забора грунтовых вод.
На строительство дата-центра в Техасе направят $24 млрд. Ожидается, что объект будет вырабатывать собственную электроэнергию, а не потреблять ее из общественной сети. На этапе стройки должно появиться более 3 тыс. рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию — 500.
При этом проект в Аризоне пока не получил одобрения властей и уже столкнулся с недовольством местных жителей, отмечает Reuters. По данным агентства, петиция против строительства объекта собрала уже более 2 тыс. подписей.