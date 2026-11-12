В Кремле не слышали фамилии возможных участников переговоров по Украине от ЕС

Господин Песков назвал действия руководства европейских стран противоречивыми. «Они, с одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби они делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине»,— сказал господин Песков.