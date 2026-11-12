В Кремле не слышали фамилии возможных участников переговоров по Украине от ЕС
Российская сторона не слышала от европейских стран фамилий потенциальных кандидатов, которые могут участвовать в переговорах по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Господин Песков назвал действия руководства европейских стран противоречивыми. «Они, с одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби они делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине»,— сказал господин Песков.
Пресс-секретарь отметил, что если Европа разместит военный контингент на украинской территории, боевые действия продолжатся. При этом их масштабы увеличатся.
Переговоры России, США и Украины прошли 10-11 ноября в столице ОАЭ. Отдельную встречу американские переговорщики провели с представителями НАТО, ЕС и Украины. Сегодня спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров они направились в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.