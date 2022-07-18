Уголь на черный день

ЕС в мае резко нарастил закупки российского угля до 4,7 млн тонн, причем в основном морем. Поставки по железной дороге упали из-за отказа Польши от российского сырья. Судя по предварительным данным, в июне импорт уже серьезно сократился, поскольку Европа ищет иных поставщиков на замену России. Та, в свою очередь, увеличивает отгрузки в Турцию и Индию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ЕС в мае увеличил закупки российского угля на 80% по отношению к апрелю, когда было объявлено об эмбарго на энергоносители из РФ. Согласно последним данным Eurostat, в мае ЕС получил 4,7 млн тонн угля стоимостью €1,1 млрд против 2,6 млн тонн стоимостью €700 млн в апреле. Официально эмбарго вступает в силу в августе, когда истекает срок, предоставленный на завершение действующих контрактов. Financial Times со ссылкой на аналитиков CRU сообщала, что в июне ЕС резко сократил поставки из России до 1,7 млн тонн, однако официальной статистики за этот период пока нет.

Почти половина закупленных объемов пришлась на Нидерланды (2,2 млн тонн угля, рост по сравнению с апрелем в четыре раза). Польша, прежде являвшаяся крупным импортером российского угля, закупила в мае минимальный объем в 19,2 тыс. тонн, снизив импорт на 95%.

Меняется и логистика поставок угля из РФ в Европу. В мае поставки по железной дороге составили всего лишь 54 тыс. тонн, тогда как обычно находились на уровне 600–800 тыс. тонн.

Резкое падение связано со снижением покупок со стороны Польши, которая в основном получала уголь по железной дороге. Теперь львиная доля российского угля поступает в Европу морским путем. При этом Польша пока не может найти альтернатив: 17 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна в ближайшее время столкнется с проблемой доступности угля.

До санкций на Россию приходилось 65% импортных поставок в ЕС, и при существующем дефиците угля в мире заместить такие объемы очень сложно. По оценкам SberCIB, из основных стран-экспортеров в лице Индонезии, Австралии, ЮАР, Колумбии и США дополнительные объемы могут дать только последние две. Колумбия может дать 14 млн тонн дополнительных объемов, а США могут увеличить поставки на 9 млн тонн. Остальные страны если и смогут увеличить экспорт, то ненамного. Данные Eurostat за май показывают, что единственной страной, кто существенно увеличил экспорт в Европу, стала ЮАР — на 197%, до 858 тыс. тонн. Остальные страны если и нарастили поставки, то незначительно.

Россия вынуждена переориентировать угольный экспорт в Азию, где закупки российского угля сокращают Япония и Южная Корея, а наращивают — Китай и Индия. Китай закупил в июне 4,7 млн тонн угля, перевозимого по морю из России, в мае — 4,5 млн тонн, по данным Kpler, что заметно больше 3,12 млн тонн в январе и 2,61 млн в феврале. Однако если сравнивать цифры в годовом выражении, то импорт выглядит более стабильным: в июне прошлого года Китай импортировал 5,2 млн тонн угля из России, а в мае того же года — 4,08 млн тонн.

Существенный рост российского импорта демонстрирует Индия.

В июне она закупила 1,1 млн тонн, в мае — 836 тыс. тонн. Это почти в два раза больше, чем в январе и феврале. Консалтинговое агентство CoalMint сообщает, что для удовлетворения спроса Индии на уголь российские компании запустили регулярные отправки балкеров, несмотря на высокую стоимость, которая компенсируется привлекательными ценами на уголь. Также обе страны, по данным агентства, обсуждают возрождение судоходного маршрута Владивосток—Ченнаи. Кроме того, российские грузы сейчас более активно идут в Индию через Иран.

Как показывают данные CoalMint на основе различных источников, экспорт российского угля за первое полугодие составил 108,7 млн тонн, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года. Аналитики полагают, что данные об экспорте свидетельствуют о смещении торговых потоков, когда потеря европейского рынка сбыта компенсируется увеличением закупок Индией и Турцией. В CoalMint считают, что поставки в Азию будут расти, так как покупатели заинтересованы в качественном российском угле, предлагаемом со скидкой.

Евгений Зайнуллин