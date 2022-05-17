ЕС балансирует на грани угля

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Мировой рынок угля ожидает очередное крупное изменение экспортных потоков после решения ЕС ввести эмбарго на российский уголь. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, итогом станет рост цен на уголь более чем вдвое к концу года. Россия, хотя и с дисконтом, будет увеличивать поставки в Индию, а европейцы заместят уголь из РФ колумбийским и американским импортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Запрет ЕС на покупку российского угля и вызванная этим ребалансировка экспортных потоков могут привести к очередному росту цен на уголь в мире. К такому выводу пришли аналитики SberCIB Investment Research в своем отчете, с которым ознакомился “Ъ”. Перенаправление российского экспорта из ЕС на другие рынки станет второй крупной балансировкой за последние два года. В 2020 году Китай отказался от угля из Австралии, которая была вторым по величине экспортером энергетического угля после Индонезии. В результате доля Австралии в импорте КНР упала с 43% до 10%, тогда как доля Индонезии выросла с 20% до 50%. Австралия перенаправила свой уголь в другие страны Азии, однако ребалансировка привела к дефициту на рынке угля и росту цен.

Россия — это 65% всего импорта угля в ЕС. При существующем дефиците угля в мире заместить такие объемы Европе будет очень сложно. По оценкам SberCIB, из основных стран-экспортеров в лице Индонезии, Австралии, ЮАР, Колумбии и США дополнительные объемы могут дать только последние две. Колумбия может дать 14 млн тонн дополнительных объемов, а США может увеличить поставки на 9 млн тонн. Остальные страны, если и смогут увеличить экспорт, то ненамного.

Аналитики разработали три сценария развития ситуации: базовый, оптимистичный и пессимистичный. В базовом и оптимистичном сценарии говорится, что ЕС не сможет в полной мере заместить российский уголь в этом году. Если это и случится, что крайне маловероятно, это приведет к нехватке угля в АТР и Индии, что подтолкнет цены. Если в первом квартале цены на уголь марки Newcastle FOB Австралия составляли $197 за тонну, то в четвертом квартале они могут увеличиться до $475 за тонну в оптимистичном сценарии и до $450 — в базовом.

Пессимистичный сценарий предполагает замедление мировой экономики и сокращение спроса на уголь. Это может произойти на фоне чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и замедления экономики КНР, где назревает «идеальный шторм» в виде кризиса рынка недвижимости, жестких карантинных мер и высокой инфляции. Однако даже в этом случае уголь, по мнению аналитиков, подорожает до $350 за тонну. Пик роста цен, ожидают в SberCIB, придется на четвертый квартал, когда ведется подготовка к отопительному сезону, и энергокризис зимы 2021 года может повториться.

Что касается возможности России перенаправить уголь на другие рынки, кроме ЕС, то во всех трех сценариях это удастся лишь частично из-за ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении. Исходя из данных за 2021 год, перенаправлению подлежит 63 млн тонн из 172 млн тонн, или 37% энергетического угля из РФ. Речь идет о 46 млн тонн экспорта в Европу и 17 млн тонн в Японию, которая пока только заявила о намерениях отказаться от российского угля. Перенаправление потоков в Азию приведет к росту дисконта российского угля по отношению к международным ориентирам, отмечают аналитики.

Хотя Китай останется важным рынком для России, эта страна ведет агрессивную политику по наращиванию собственной добычи угля. По мнению аналитиков, наиболее перспективным направлением для российского угля является Индия, чистый импортер энергетического угля и вторая страна в мире после Китая по объему потребления. В то же время доля России в импорте Индии составляет лишь 5%. Правительства РФ и Индии уже заключили соглашение о наращивании экспорта коксующегося угля, но, по мнению аналитиков, у Индии есть подобные намерения и в отношении энергетического угля.

Хотя российский уголь и продается с существенным дисконтом к мировым бенчмаркам, уровень цен реализации сейчас на 30–40% выше показателей второго квартала 2021 года, комментирует управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Более того, с ростом цен на мировых рынках спрос на российский уголь будет нарастать на фоне погодных и иных инфраструктурных проблем у альтернативных поставщиков угля в Европу. По мнению эксперта, это даст шанс российским угольщикам сократить дисконт и в финансовом плане как минимум компенсировать вероятные потери объема продаж.

Евгений Зайнуллин