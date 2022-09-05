Российскому углю рада не вся Азия

Южная Корея, Япония и Тайвань, как показывает таможенная статистика этих стран, постепенно отказываются от угля из России, однако полностью это сделать пока не удается. Наиболее высокими темпами сокращают поставки Япония и Тайвань. По мнению аналитиков, эти страны могут заместить российский уголь за счет поставок из Австралии, но по более высокой цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Южная Корея, Япония и Тайвань, которые относятся к числу недружественных Москве стран, сокращают закупки российского угля, следует из данных таможенной статистики. По итогам семи месяцев года Южная Корея импортировала 12,8 млн тонн российского угля, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года. Япония импортировала 8,4 млн тонн угля, что на 25% меньше, чем год назад. Тайвань снизил закупки на 33,3%, до 4,4 млн тонн.

До начала вооруженного конфликта на Украине, санкций и отказа от закупок российских энергоресурсов эти страны относились к числу наиболее перспективных рынков для российских угольных компаний. Стратегия развития угольной отрасли РФ предполагала даже в консервативном варианте увеличение поставок в Восточную Азию с 84 млн тонн в 2018 году до 123 млн тонн к 2035 году. Наибольший прирост поставок возможен в КНР, Индию, Японию, Южную Корею и Вьетнам, говорилось в стратегии.

Япония в апреле заявила, что намерена постепенно снижать импорт угля из России, а затем полностью запретить его. На долю России приходилось 11% от общего объема импорта угля в Японию в 2021 году. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power, которая закупала в России 7% угля, уже объявила об отказе от закупок. Южная Корея, у которой в 2021 году на российский уголь приходилось три четверти общего импорта угля, планирует в 1,5 раза увеличить поставки из Австралии, чтобы снизить зависимость от РФ. По данным агентства «Рёнхап», в первом квартале 2022 года на долю российского угля пришлось около 62% от общего объема импорта угля в Южную Корею, а на долю угля из Австралии — 38%. Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower провела последний платеж за российский уголь и не намерена заключать новых соглашений, сообщал Reuters в августе.

Потеря этих азиатских рынков усугубляет эффект европейского эмбарго на российский уголь, которое вступило в силу 10 августа. Из-за него России предстоит перенаправить на другие рынки 63 млн тонн из 172 млн тонн всего угольного экспорта. Перспективными с этой точки зрения являются Китай и Индия.

Япония и Южная Корея исторически были крупнейшими потребителями российского энергетического и коксующегося угля, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка, что вызвано удобной логистикой. «Что касается Японии, то в энергобалансе страны уголь составляет более 25%. В недавнем прошлом Япония заявляла о строительстве 22 новых угольных электростанций. С учетом роста цен на природный газ (СПГ) и закрытия всех АЭС после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году угольная генерация остается эффективным источником энергии для японской экономики»,— говорит он. Россия в 2021 году занимала второе место по объемам поставок в Японию энергетического угля и третье — по коксующемуся углю. По мнению аналитика, Япония может замещать российский уголь поставками из Австралии, но цена на австралийский уголь будет значительно выше.

Южная Корея демонстрирует рост потребления электроэнергии, говорит Борис Красноженов, и летом отказалась от ограничений на угольную генерацию из-за роста цен на СПГ. Угольная генерация в 2021 году составила 22% в энергобалансе Южной Кореи, а доля российского энергетического угля в импорте составила 17,5%, отмечает аналитик. Южная Корея не делала резких заявлений об отказе от российского угля. «Корейские компании в секторе черной металлургии также активно используют российский коксующийся уголь, а переход на поставки из других регионов может быть проблематичен для коксохимического производства»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин