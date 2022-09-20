Луч света в темном мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу же стал звездой начавшейся в Нью-Йорке недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН. Повышенный интерес к господину Эрдогану вызывала возложенная им на себя роль посредника между Россией и Украиной. Из его выступления с трибуны Генассамблеи выходило, что если кто-то сегодня и продолжает верить в эффективность миротворческих усилий ООН, то только благодаря помощи Турции. Господин Эрдоган упомянул практически все болевые точки планеты — от Африки и Азии до Европы, не забыв дать советы, кому и как решать имеющиеся проблемы. Вывод следовал сам собой: без Турции никуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Со слов Реджепа Тайипа Эрдогана выходило, что бремя по решению почти всех международных конфликтов легло на плечи Турции

Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid, Brendan McDermid / Reuters Со слов Реджепа Тайипа Эрдогана выходило, что бремя по решению почти всех международных конфликтов легло на плечи Турции

Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid, Brendan McDermid / Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган призвал международные организации и все страны поддержать усилия Анкары по установлению прочного мира на Украине. «Мы будем и впредь наращивать усилия по прекращению войны на Украине, разгоревшейся с новой силой в последние дни. Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины. Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит России и Украине достойно выйти из кризиса»,— заявил он, выступая с трибуны ООН.

До того как обратиться к мировому сообществу, господин Эрдоган поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, наверняка обсудив последние события — объявление дат референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и на занятых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей, а также изменения в российском законодательстве, касающиеся мобилизации и законов военного времени.

Несмотря на неблагоприятный новостной фон, президент Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной, разумеется, при турецком посредничестве.

Он напомнил об успехах Турции на миротворческом поприще, главный из которых — подписание в Стамбуле соглашения о вывозе украинского зерна через черноморские порты. Господин Эрдоган не забыл упомянуть, что роль в достижении договоренностей сыграл также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, но из слов президента выходило, что без Турции никакой договоренности бы не было. При этом господин Эрдоган не намерен останавливаться на достигнутом.

О том, как президент Турции видит разрешение российско-украинского конфликта, он подробно рассказал в интервью американскому телеканалу PBS, вышедшему в эфир накануне начала недели высокого уровня Генассамблеи. «Если на Украине будет установлен мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что нужно»,— сказал он. При этом господин Эрдоган виртуозно ушел от ответов на вопросы, кто должен нести ответственность за происходящее на Украине, подчеркнув, что нельзя занимать ничью сторону. Он также добавил, что президент России Владимир Путин «ставит во главу угла интересы своей страны и борется за свои интересы». И дал понять, что нужно продолжать разговаривать в равной степени как с Киевом, так и с Москвой, а не обвинять одну сторону, защищая другую.

Обошелся президент Эрдоган без критики России и в своем выступлении на Генассамблее, хотя другим от него досталось. В первую очередь Греции и Европе за бездействие в решении проблем мигрантов. Афины турецкий лидер напрямую обвинил в превращении Эгейского моря в «кладбище беженцев». Напомним, в ЕС в последнее время вновь обвиняют Анкару в том, что она специально направляет потоки мигрантов в европейские страны. Но, со слов президента Эрдогана, выходило, что Турция — практически единственное государство в регионе (а может быть, и во всем мире), ратующее за справедливость, и это несмотря на то, что вокруг находятся сплошные конфликтные зоны.

Президент призвал к реформированию ООН, что позволит «вырабатывать решения по обеспечению более справедливого миропорядка и отражать волю всего человечества», и рассказал, какие усилия прилагает Турция в решении мировых конфликтов — от Африки и Азии до Европы.

Особое внимание он уделил сирийской тематике, а также упомянул о ситуации в Ливии, Ираке, проблемах вокруг ядерной программы Ирана, взрывоопасной ситуации на Балканах, нерешаемом палестино-израильском конфликте, кипрском урегулировании, отношениях Пакистана и Индии, страданиях уйгуров (сделав акцент на том, что не должен нарушаться суверенитет Китая), а также об армяно-азербайджанском конфликте, где Анкара безоговорочно поддерживает Баку.

Президент Турции рассказал также, как его страна дружит со всеми регионами мира, выделив Азию, Африку и Латинскую Америку. Получалось, что без Турции, ее советов и помощи никуда никому не деться, а если это еще кто-то не понял (очевидно не упомянутые ЕС и США) — это его проблемы. Это следовало и из интервью PBS. «Европейский союз будет сдерживать нас 52 года (имеется ввиду затянувшиеся на годы переговоры о присоединении Турции к ЕС.— “Ъ”), не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?"»,— сказал президент Эрдоган, комментируя реакцию на Западе на его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем на прошлой неделе в Самарканде и на намерения Турции присоединиться к этой структуре. «Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира. Когда мы проводили встречи со странами—членами Европейского союза, мы не получали вопросов типа "Почему вы с ними встретились?". Мы будем вести с ними процесс так же, как и со странами ШОС»,— отметил он.

В том же интервью президент Турции коротко остановился и на отношениях с США, назвав их далекими от идеала. Господина Эрдогана не устраивает уровень товарооборота между странами, а также их взаимодействие в оборонной сфере. «Если мы не сможем получить от США результаты по F-16, что мы будем делать? Конечно, мы позаботимся о себе сами»,— сказал он. О своем желании приобрести истребители F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства боевых самолетов пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Однако этот вопрос пока не решен, и президент Турции намекает: если США не пойдут ему навстречу, он найдет альтернативу.

Президент Эрдоган прибыл в Нью-Йорк сразу после участия в саммите ШОС, пропустив похороны королевы Великобритании Елизаветы II, куда тоже был приглашен и обещал быть, если позволит график. Но график не позволил: программа визита в Нью-Йорк еще до официального открытия недели высокого уровня Генассамблеи оказалась насыщенной. Помимо общения с прогуливающимися в Центральном парке жителями и гостями Нью-Йорка президент Турции успел встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, главами президентских советов Ливии и Йемена Мухаммедом аль-Манфи и Рашадом Мухаммедом аль-Алими, а также представителями еврейской и турецких общин США. А после выступления намечены встречи с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и президентом США Джо Байденом. Очевидно, что на этих переговорах, как и на уже прошедших, вновь пойдет речь о посреднической роли Турции.

Международная активность господина Эрдогана имеет и внутриполитическое измерение. Следующим летом в Турции должны пройти президентские и парламентские выборы. И, как отметила катарская газета The Middle East Eye, президент Эрдоган фактически начал свою предвыборную кампанию с визита Нью-Йорка. Впрочем, президент Турции не сомневается в переизбрании. «Мы не беспокоимся по поводу победы на выборах. Нас никто не заменит, потому что альтернативы нет»,— сказал он в интервью PBS.

Марианна Беленькая