Контакты заклятых друзей

Москва подтвердила свою заинтересованность в контактах между Анкарой и Дамаском на фоне сообщений о серии переговоров между руководителями сирийской и турецкой разведок. Ранее об этом написали ближневосточные и западные СМИ, указывая, что потепление в отношениях между Сирией и Турцией необходимо России на фоне затянувшегося конфликта на Украине. Пока речь идет не о политическом примирении между Анкарой и Дамаском, а о возвращении сирийских беженцев, но даже такое развитие событий Москва может записать себе в актив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Башар Асад, 2009 год

Фото: Khaled al-Hariri / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Башар Асад, 2009 год

Фото: Khaled al-Hariri / Reuters

Россия поддерживает идею об организации встреч между главами МИДов Сирии и Турции, а также готова предоставить свою площадку. Об этом сообщил в понедельник «РИА Новости» замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Он отметил, что пока две страны налаживают контакты по линии военных и спецслужб. «Мы их поддерживаем, поощряем, с тем чтобы они встречались, находили общие знаменатели в позициях»,— сказал господин Богданов, добавив, что Москва «выступает за нормализацию межгосударственных отношений между Анкарой и Дамаском». По его словам, Россия также приветствует готовность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотреть возможность встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

В пятницу турецкая газета Hurriyet процитировала высказывание президента Эрдогана, которое, как утверждается, он сделал на заседании Центрального комитета своей Партии справедливости и развития перед отлетом в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): «Жаль, что он (Башар Асад.— “Ъ”) не приехал в Узбекистан, я бы встретился с ним». По словам господина Эрдогана, он бы напомнил сирийскому коллеге предостережения Анкары, высказанные более десяти лет назад, что президент Сирии не должен вступать в вооруженный конфликт с внутренней оппозицией, так как это приведет к расколу страны. «Он проигнорировал наши предупреждения. Он и подумать не мог, что туда войдут Америка и Россия. Он пытался защитить свое влияние, но не смог защитить большую часть земель Сирии»,— отметил президент Турции.

Господин Эрдоган уже знал, что Башара Асада в Самарканд не пригласили, хотя Москва надеялась организовать встречу сирийского и турецкого президентов в рамках ШОС, и, соответственно, ему не грозит встреча с сирийским коллегой. Однако так или иначе турецкий лидер продемонстрировал готовность к диалогу.

О заинтересованности России в контактах между двумя лидерами Реджеп Тайип Эрдоган рассказал после августовской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Однако пока о переговорах на высшем уровнем речи все-таки де-факто не идет: ни Дамаск, ни Анкара не готовы перешагнуть существующие противоречия. Все это время Турция поддерживала сирийскую вооруженную оппозицию и, более того, оккупировала обширную территорию на севере Сирии. Тем не менее контакты на уровне представителей спецслужб двух стран периодически случались, а прошлой осенью состоялась встреча глав МИДов в рамках саммита Движения неприсоединения в Белграде. Однако это был скорее обмен репликами, чем полноценные переговоры.

Сейчас диалог между Анкарой и Дамаском резко интенсифицировался. На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщило, что руководитель турецкой Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава сирийского Бюро национальной безопасности Али Мамлюк провели за последнее время несколько встреч, в том числе с целью обсуждения перспективы переговоров на уровне глав МИДов. По информации турецкой газеты Sabah, руководители спецслужб попытались составить «дорожную карту» возвращения находящихся в Турции сирийских беженцев на родину, включая гарантии их безопасности и социальную защиту. Утверждается, что турецкая сторона настаивала на отмене Дамаском закона №10, принятого в 2018 году. Согласно документу, сирийское правительство определяет районы, где будет восстановлено разрушенное войной жилье. При этом у владельцев недвижимости есть ограниченное время, чтобы предоставить документы, подтверждающие их права на утерянную недвижимость. Для беженцев и многих внутренне перемещенных лиц сделать это практически невозможно, что означает автоматическую потерю ими имущества. В то же время сирийская сторона, по данным Sabah, подняла на встрече вопрос о выводе турецких военных со своей территории. На что представители Турции традиционно заявили, что будут готовы вернуться к этому вопросу только после достижения политического урегулирования в Сирии — завершения конституционного процесса, проведения свободных выборов и продления Аданского соглашения о борьбе с терроризмом, подписанного между Турцией и Сирией в 1998 году.

Комментирующие эти переговоры ближневосточные и западные СМИ утверждают, что за последними контактами Дамаска и Анкары стоит Москва. «Россия хочет, чтобы Сирия и Турция преодолели свои проблемы и достигли определенных договоренностей... в интересах всех — как Турции, так и Сирии»,— цитирует Reuters на условиях анонимности турецкого чиновника.

По мнению двух турецких источников агентства, контакты между Дамаском и Анкарой «отражают изменение российской политики, поскольку Москва готовится к затяжному конфликту на Украине и стремится укрепить свои позиции в Сирии». Источник, связанный с Дамаском, сказал Reuters, что Россия подтолкнула Сирию к началу переговоров, «поскольку Москва стремится закрепить свою позицию и позицию Асада, на случай если ей придется перебросить войска на Украину».

Впрочем, еще до начала конфликта на Украине Москва неоднократно выступала за сближение между Дамаском и Анкарой, в том числе ради урегулирования на севере Сирии. Турция обусловливает свое присутствие на сирийских территориях не только защитой оппозиции, но и необходимостью бороться с отрядами Рабочей партией Курдистана, причисляемой Анкарой к террористическим организациям, и связанными с ней «Силами демократической Сирии» (СДС). Еще несколько лет назад Владимир Путин напоминал Турции и Сирии об Аданских соглашениях. Москва также активно продвигает вопрос о возвращении сирийских беженцев на родину, что должно стать символом нормализации в Сирии и продемонстрировать успехи РФ в сирийском урегулировании. Раньше Турция была против, но теперь, похоже, интересы Анкары и Москвы совпали, что пугает сирийскую оппозицию (см. «Ъ-Онлайн» от 13 сентября).

Кроме того, Россия не заинтересована в боестолкновениях между двумя соседними странами, которые зачастую имеют место, так как потом именно ей приходится решать все проблемы.

Очередной инцидент произошел как раз в минувшие выходные. Турецкая артиллерия открыла огонь по пограничному городу Айн-эль-Араб (Кобани) на севере провинции Алеппо, где расположены позиции СДС, но в итоге погибли трое сирийских солдат.

«Я не вижу, как сближение Турции и Сирии может привести к усилению влияния там России,— сказал “Ъ” эксперт РСМД Кирилл Семенов.— Но очевидно, что это должно привести к снижению эскалации в самой Сирии и позволит решать все вопросы и проблемы между Анкарой и Дамаском на уровне представителей этих государств. Кроме того, это снимет с Москвы ответственность за решение проблемы в зоне деэскалации Идлиб на севере Сирии и других проблемных аспектов сирийско-турецких отношений. Именно это Москве, наверное, и нужно, чтобы исключить риски испортить отношения со своим союзником в Дамаске и партнером в Анкаре». Ближневосточные СМИ отмечают, что ни Дамаск, ни Анкара не заинтересованы в укреплении курдов на севере Сирии и это сближает их позиции. Москве же не нужна дестабилизация в Сирии на фоне специальной военной операции на Украине.

Марианна Беленькая