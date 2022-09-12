Турецко-греческий марш

Турция и Греция балансируют на грани военного конфликта и ищут поддержки США и НАТО. Взаимный обмен угрозами происходит на фоне знаковой исторической даты — столетия окончания второй греко-турецкой войны, о чем вспоминают и в Анкаре, и в Афинах. Очередной разлад между союзниками по Североатлантическому альянсу вызывает беспокойство западных столиц, но в то же время есть надежда, что агрессивная риторика, звучащая из Турции и Греции,— это не более чем часть предвыборной агитации. В обеих странах в следующем году должны состояться парламентские выборы, а в Турции еще и президентские.

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«Греческий язык все еще продолжает чесаться и чесаться. Если вы отправитесь в авантюру от имени других, то это будет иметь последствия. Это предупреждение для Греции»,— заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на открытии симпозиума «Битва при Сакарье и Хаймане», посвященного событиям второй греко-турецкой войны (1919–1922 годы).

Вторая греко-турецкая война (или Малоазийский поход) началась в мае 1919 года с высадки в Смирне греческих войск, поощряемых Антантой (Великобританией и Францией). В марте 1920 года англичане оккупировали Стамбул, а 10 августа турецкий султан Мехмед VI подписал Севрский мирный договор, по которому многие турецкие острова, Смирна и Восточная Фракия были переданы Греции. Греческий король Константин провозгласил: «на трупе Турции» создается Великая Греция. Сопротивление грекам и силам Антанты было организовано Мустафой Кемалем (будущим первым президентом Турецкой республики). Он не признал Севрский мир, создав «Национальную Анатолийскую армию» и свое правительство. Первый серьезный отпор грекам был дан в январе 1921 года. Спустя несколько месяцев Советская Россия признала правительство кемалистов, подписав с ним договор «о дружбе и братстве», а также оказав финансовую и военную помощь. 15 августа 1921 года король Константин приказал наступать на Анкару. Сражение развернулось на берегах реки Сакарья и длилось с 23 августа по 13 сентября. На первом этапе греки побеждали, подойдя примерно на 50 км к Анкаре. Тем не менее турки смогли отбросить греков за Сакарью и начать наступление. В сентябре 1922 года турки взяли Смирну, устроив там резню христиан, а затем двинулись на Стамбул. В октябре британский генерал Чарльз Харингтон и Мустафа Кемаль договорились о перемирии. В ноябре армия Кемаля взяла Стамбул и упразднила власть султана. В 1923 году между Турцией, с одной стороны, и Антантой и Грецией, с другой, был подписан Лозаннский мирный договор. Согласно ему, Греция и страны Антанты полностью отказывались от претензий на Западную Анатолию и Восточную Фракию. И до сих пор эти события называют в Греции «малоазийской катастрофой».

«Именно здесь мы спасли Анатолию, древнюю турецкую землю, от греческих зверств. Теперь, когда мы подходим к сегодняшнему дню, пока мы пытаемся уважать права соседей по обе стороны Эгейского моря, греки все еще продолжают цепляться к нам»,— провел исторические аналогии глава МИД Турции.

Его слова прозвучали на фоне очередного обострения в турецко-греческих отношениях. Минобороны Турции утверждает, что два турецких истребителя F-16 подверглись преследованию со стороны греческих F-16 во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море. Эти инциденты произошли 23 и 24 августа. Кроме того, Анкара обвинила Афины в том, что Греция задействовала для сопровождения турецких истребителей зенитные ракетные комплексы С-300 российского производства. Афины отрицают информацию относительно С-300, но признают, что поднимали свою авиацию на перехват турецких самолетов. В Афинах подчеркивают, что 23 августа турецкие истребители 78 раз нарушали греческое воздушное пространство. На этом стороны не остановились. 10 сентября Анкара обвинила греков в том, что они открыли огонь по турецкому грузовому судну Anatolian, которое следовало в международных водах в районе острова Бозчаады (у пролива Дарданеллы). В Афинах назвали действия судна подозрительными, заявив, что капитан не подчинился указанием береговой охраны остановиться для проверки. А в понедельник, 12 сентября, Греция вновь забила тревогу: по сообщению министерства обороны страны, только за один этот день турецкая авиация 52 раза вторгалась в греческое воздушное пространство. Греки были вынуждены направлять на перехват свои самолеты.

На этом фоне турецкие и греческие власти обмениваются чередой угроз в адрес друг друга, вспоминая о многочисленных накопившихся претензиях — в первую очередь территориальных.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что терпению Анкары «приходит конец». «Мы можем прийти в любой момент без предупреждения. У них есть острова и базы на этих островах. Если угрозы в наш адрес будут продолжаться в том же духе, то нашему терпению придет конец»,— сказал он. В Афинах это восприняли как прямую угрозу начать войну. «Турция пытается повернуть колесо истории вспять, возродить Османскую империю»,— заявил глава МИД Греции Никос Дендиас. Он направил письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В свою очередь, Анкара заявила, что надеется на объективность НАТО. Кроме того, президент Эрдоган намерен обсудить ситуацию с американским президентом Джо Байденом в ходе предстоящего в сентябре визита в США.

И Вашингтон, и Брюссель конфликт между союзниками по НАТО на фоне боевых действий в Европе отнюдь не радует. Там уже выразили пожелание, чтобы Анкара и Афины самостоятельно уладили свои разногласия, как они уже делали в прошлом. Напомним, что только в 2020 году Турция и Греция несколько раз были на грани военного конфликта, но в конце концов избирали диалог. В марте по итогам состоявшихся в Стамбуле переговоров президента Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса турецкая сторона заявляла, что две страны «несут особую ответственность в меняющейся архитектуре европейской безопасности в связи с нападением России на Украину». Но собственные разногласия все же возобладали.

Правда, в воскресенье господин Мицотакис сообщил, что открыт для новой встречи с президентом Эрдоганом. И даже указал место и время, когда это может произойти — на полях первого заседания Европейского политического сообщества, которое должно объединить страны ЕС с соседними государствами.

Мероприятие запланировано на 6 октября и пройдет в Праге. Назвав неприемлемыми слова турецкого лидера, премьер-министр Греции тем не менее отрицательно ответил на предположение журналистов, что повышение градуса угрожающей риторики со стороны Турции может стать прелюдией к вооруженному конфликту. «Я не верю, что это когда-нибудь произойдет. И если бы, не дай Бог, это произошло, Турция получила бы совершенно разгромный ответ. И я думаю, что они прекрасно это знают»,— сказал он на открытии Международной ярмарки в Салониках. Интересно, что свое выступление перед бизнесменами премьер-министр начал с описания событий греко-турецкой войны. Он подчеркнул, что направление Греции — «не Измир», как это было сто лет назад, а «движение в будущее». Политик также отдал дань роли греков, бежавших из Анатолии «после малоазийской катастрофы, в строительство современной Греции».

В тот же день в ходе пресс-конференции господин Мицотакис выразил мнение, что резкие заявления Анкары связаны с предстоящими в следующем году парламентскими и президентскими выборами в Турции. Аналогичного мнения придерживаются и некоторые турецкие политики, в свою очередь напоминая о запланированных на следующий год парламентских выборах в Греции. «У Мицотакиса и Эрдогана есть одна общая черта: у них падает рейтинг. Именно поэтому два популиста разыгрывают карту войны. По-другому они не умеют!» — заявил лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

Марианна Беленькая