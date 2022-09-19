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Подданные ее величия

Мир и Великобритания простились с Елизаветой II

В Лондоне 19 сентября состоялись похороны королевы Елизаветы II. Ушедшая из жизни 8 сентября королева совершила свое последнее путешествие из Вестминстера, куда попрощаться с ней в течение нескольких дней приходили миллионы британцев, в Виндзор, в часовню Святого Георгия, где ее и похоронили рядом с отцом Георгом VI и мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом. Отдать дань памяти Елизавете II в британскую столицу со всего мира съехались около 500 высокопоставленных гостей. На последний прием к королеве пришли и все ныне живущие премьер-министры Великобритании, а также политики, отложившие идеологические распри, чтобы выказать уважение человеку, который вместе со страной прошел путь от империи, над которой никогда не заходит солнце, до одного из государств Европы, отделенного от континента проливом.

Отдавая последние почести усопшей королеве, британцы задавались вопросом, каким будет Соединенное Королевство времен Карла III

Отдавая последние почести усопшей королеве, британцы задавались вопросом, каким будет Соединенное Королевство времен Карла III

Фото: Danny Lawson / AP

Отдавая последние почести усопшей королеве, британцы задавались вопросом, каким будет Соединенное Королевство времен Карла III

Фото: Danny Lawson / AP

В Соединенном Королевстве закончился многодневный траур по Елизавете II. Уже во вторник, 20 сентября, Великобритания начнет возвращаться к обычной жизни — политики, после 8 сентября отложившие споры и разногласия, вернутся к привычной борьбе и дебатам, профсоюзы возобновят забастовки, а вторая елизаветинская эпоха, продлившаяся 70 лет, окончательно станет историей. Какой будет Британия времен короля Карла III, еще предстоит узнать, а вот какой она была в период правления его матери, весь мир вспоминал 19 сентября, когда Елизавета II совершила свое последнее путешествие.

Как сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прилетевший в Лондон проститься с почившей главой и его государства, «такого мы не видели никогда» и, возможно, «никогда уже не увидим». На похороны Елизаветы II съехалось столько высокопоставленных персон, не говоря уже о простых и не очень простых людях, что и правда сложно было представить, чья еще смерть могла бы собрать в одном месте такое число людей, зачастую между собой несогласных и порой даже настроенных враждебно по отношению друг к другу.

Всех, кого пригласили (а официально не пригласили только представителей России, Белоруссии, Мьянмы, Венесуэлы, Сирии и Афганистана) и кто согласился приехать в этот день в британскую столицу, предупредили, что в Вестминстерское аббатство, где расположена часовня Святого Георгия, их повезут на специальных автобусах.

Исключение организаторы церемонии сделали лишь для президента США Джо Байдена, которому разрешили из соображений безопасности прибыть на место на собственном лимузине. Впрочем, хотя он с радостью воспользовался этой возможностью, личный транспорт не избавил главу Белого дома от стояния в пробке. Да и вообще президент США в этот день оказался со всех сторон исключительным. Мало того что он получил автомобильные привилегии, так еще и от телекамер не скрылось его излишне веселое расположение духа. Не сходившая с его лица лучезарная улыбка у части скорбящих вызвала недоумение. Почившая королева, конечно, обладала прекрасным чувством юмора, однако так открыто улыбаться и даже посмеиваться на ее похоронах позволил себе только Джо Байден.

Остальные присутствующие все же выражали приличествующую ситуации скорбь, и лишь маленькой принцессе Шарлотте, дочке наследника престола принца Уэльского Уильяма, было трудно соответствовать атмосфере похорон — она то и дело начинала крутиться и глазеть по сторонам.

Однако семилетней правнучке королевы, конечно, можно было простить неподобающее поведение, в отличие от уже взрослого 78-летнего господина Байдена.

Между тем среди тех, кому пришлось распределиться по автобусам (то есть всем, кроме президента США), оказались представители разных монарших домов, включая императора Японии Нарухито и его супругу Масако, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Новой Зеландии и Австралии Джасинда Ардерн и Энтони Албаниз, президент Бразилии Жаир Болсонару (которого на родине тут же обвинили в использовании похорон для своей избирательной кампании), первая леди Украины Елена Зеленская, зампред КНР Ван Цишань.

Карлу III предстоит много сделать, чтобы преодолеть рост национализма в отдельных частях государства

Помимо иностранных гостей на похороны, естественно, пришли многочисленные британские политики совершенно разных взглядов. Как подчеркнул Кир Стармер — лидер лейбористов, стремящихся в 2024 году отвоевать у консерваторов парламент и правительство,— 19 сентября 2022 года стало днем уважения к человеку, который всех объединял, в этот день не было места для споров, это был момент национального единения. И с ним действительно никто не спорил, да и, наверное, не мог, ведь все в этот день говорило именно об этом. В Вестминстерском аббатстве на похоронах королевы — главы Англиканской церкви — можно было увидеть и раввина, и муфтия, и католического епископа.

Конечно, проститься со своей королевой пришли и все ныне живущие премьер-министры Великобритании, которых всего за время правления Елизаветы II сменилось пятнадцать.

Правда, пожалуй, чаще остальных в этот день вспоминали двоих — последнюю назначенную почившим монархом действующую главу правительства Лиз Трасс и первого елизаветинского премьера Уинстона Черчилля. «Что чувствует Трасс, получившая одобрение королевы за два дня до ее смерти?», «Что бы сейчас сказал Уинстон Черчилль?» — задавались вопросами британцы. И это было действительно удивительно, насколько будто бы вечной и постоянной величиной казалась Елизавета II, взошедшая на престол при «величайшем британце» и ушедшая в лучший мир, до конца исполнив свой долг: назначив премьера, не дав усугубиться политическому кризису, связанному с перестановками в правительстве.

Британские политики прощаются с Елизаветой II, чтобы после похорон вернуться к борьбе за власть

До Елизаветы II именно сэр Черчилль, о котором то и дело вспоминали в этот день, был последним британцем, удостоившимся в 1965 году государственных похорон. И не покидало ощущение, что он не мог пропустить прощание со своей королевой. Когда гроб с телом Елизаветы II выносили из Вестминстерского аббатства, чтобы погрузить на лафет и отправиться в Виндзорский замок, внезапно над столицей бывшей империи, с утра пасмурной и будто скорбящей вместе со всей Британией, снова взошло солнце. Лучи скользнули по гробу, и почти в тот же миг человек, которого здесь так не хватало, наконец появился.

То ли это была гениальная находка режиссера трансляции похорон, то ли по-другому и быть не могло, но камера вдруг сделала поворот, и все увидели, как за процессией задумчивым взглядом наблюдает бронзовая фигура Уинстона Черчилля.

Уже в часовне Святого Георгия после чтения псалмов, включая православную молитву «русский заупокойный кондак Киевского распева», и благословения Карла III архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби под древними сводами в честь Елизаветы II в последний раз был исполнен гимн Великобритании. «Боже, храни Короля!»

Алексей Забродин

Фотогалерея

Похороны Елизаветы II

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Тело Елизаветы II перевезли из Шотландии, где она умерла, в Виндзор, откуда и началась похоронная процессия&lt;br> На фото: король Великобритании Карл III (в центре), принцесса Анна (четвертая справа) и принц Эндрю (третий справа)

Тело Елизаветы II перевезли из Шотландии, где она умерла, в Виндзор, откуда и началась похоронная процессия
На фото: король Великобритании Карл III (в центре), принцесса Анна (четвертая справа) и принц Эндрю (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

В мероприятии были задействованы музыканты военного оркестра шотландских и ирландских королевских полков, королевские конные гвардейцы, военнослужащие королевской гвардейской дивизии (на фото), представители геральдической палаты и служащие королевского двора

В мероприятии были задействованы музыканты военного оркестра шотландских и ирландских королевских полков, королевские конные гвардейцы, военнослужащие королевской гвардейской дивизии (на фото), представители геральдической палаты и служащие королевского двора

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

За шествием по четырехкилометровой аллее, ведущей от Большого Виндзорского парка до замка, наблюдали местные жители

За шествием по четырехкилометровой аллее, ведущей от Большого Виндзорского парка до замка, наблюдали местные жители

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принц Гарри на церемонии похорон

Принц Гарри на церемонии похорон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: принц Джордж, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин

Слева направо: принц Джордж, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принцесса Беатрис Йоркская (справа) и ее сестра Евгения

Принцесса Беатрис Йоркская (справа) и ее сестра Евгения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Процессия, направлявшаяся к часовне Святого Георгия на территории резиденции, сопровождалась пушечными выстрелами с интервалами в одну минуту

Процессия, направлявшаяся к часовне Святого Георгия на территории резиденции, сопровождалась пушечными выстрелами с интервалами в одну минуту

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Местные жители провожали Елизавету II

Местные жители провожали Елизавету II

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден (в центре) с супругой на церемонии

Президент США Джо Байден (в центре) с супругой на церемонии

Фото: Petr David Josek, Pool / AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой

Фото: Reuters

Император Японии Нарухито (в центре) с супругой

Император Японии Нарухито (в центре) с супругой

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (слева сверху) с супругой и нынешний премьер-министр Лиз Трасс (справа снизу)

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (слева сверху) с супругой и нынешний премьер-министр Лиз Трасс (справа снизу)

Фото: Reuters

Бывший король Испании Хуан Карлос I (в центре) с супругой

Бывший король Испании Хуан Карлос I (в центре) с супругой

Фото: Reuters

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (в центре)

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (в центре)

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Слева направо сверху вниз: королева Бельгии Матильда, rороль Бельгии Филипп, королева Испании Летиция, король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, королева Швеции Сильвия, король Швеции Карл Густав XVI

Слева направо сверху вниз: королева Бельгии Матильда, rороль Бельгии Филипп, королева Испании Летиция, король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, королева Швеции Сильвия, король Швеции Карл Густав XVI

Фото: Reuters

Церемонию прощания в часовне Святого Георгия провел декан Виндзора епископ Дэвид Коннер&lt;br> На фото: президент США Джо Байден (сверху справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

Церемонию прощания в часовне Святого Георгия провел декан Виндзора епископ Дэвид Коннер
На фото: президент США Джо Байден (сверху справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

Фото: Reuters

Справа налево: бывшие британские премьер-министры Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон

Справа налево: бывшие британские премьер-министры Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон

Фото: Reuters

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis/Pool

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Церемония прощания с королевой Елизаветой II в мемориальной часовне Георга VI

Церемония прощания с королевой Елизаветой II в мемориальной часовне Георга VI

Фото: Jonathan Brady / Pool Photo / AP

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Тело Елизаветы II перевезли из Шотландии, где она умерла, в Виндзор, откуда и началась похоронная процессия
На фото: король Великобритании Карл III (в центре), принцесса Анна (четвертая справа) и принц Эндрю (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

В мероприятии были задействованы музыканты военного оркестра шотландских и ирландских королевских полков, королевские конные гвардейцы, военнослужащие королевской гвардейской дивизии (на фото), представители геральдической палаты и служащие королевского двора

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

За шествием по четырехкилометровой аллее, ведущей от Большого Виндзорского парка до замка, наблюдали местные жители

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принц Гарри на церемонии похорон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: принц Джордж, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принцесса Беатрис Йоркская (справа) и ее сестра Евгения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Процессия, направлявшаяся к часовне Святого Георгия на территории резиденции, сопровождалась пушечными выстрелами с интервалами в одну минуту

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Местные жители провожали Елизавету II

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Король Великобритании Карл III

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден (в центре) с супругой на церемонии

Фото: Petr David Josek, Pool / AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой

Фото: Reuters

Император Японии Нарухито (в центре) с супругой

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (слева сверху) с супругой и нынешний премьер-министр Лиз Трасс (справа снизу)

Фото: Reuters

Бывший король Испании Хуан Карлос I (в центре) с супругой

Фото: Reuters

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (в центре)

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Слева направо сверху вниз: королева Бельгии Матильда, rороль Бельгии Филипп, королева Испании Летиция, король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, королева Швеции Сильвия, король Швеции Карл Густав XVI

Фото: Reuters

Церемонию прощания в часовне Святого Георгия провел декан Виндзора епископ Дэвид Коннер
На фото: президент США Джо Байден (сверху справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

Фото: Reuters

Справа налево: бывшие британские премьер-министры Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон

Фото: Reuters

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis/Pool

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Церемония прощания с королевой Елизаветой II в мемориальной часовне Георга VI

Фото: Jonathan Brady / Pool Photo / AP

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