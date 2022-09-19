Мир отторгает «Мир»

Как и предполагал “Ъ”, ряд турецких банков прекратили принимать карты «Мир». Это произошло после резких заявлений США и Евросоюза, предостерегающих от работы с платежной системой. Эксперты считают, что в странах СНГ, где принимаются карты «Мир», реакция будет не столь быстрой и жесткой, а российские туристы, посещающие Турцию, найдут выход из ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Турецкие и российские информагентства сообщили, что как минимум два турецких банка, ранее принимавшие карты платежной системы «Мир», перестали с ней работать. Как сообщили «РИА Новости» в справочном центре Is bankasi, «16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт "Мир"», в службе поддержки клиентов DenizBank заявили, что «операции по карте "Мир" и связанные с российской валютой в банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами». В платежной системе «Мир» лишь отметили, что «зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема российских карт, их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций».

Исходя из комментария Is bankasi получается, что решение о прекращении работы с картами «Мир» было принято сразу после очередного раунда санкций США против РФ. В частности, в SDN-лист США попал глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») Владимир Комлев. Одновременно Минфин США предупредил, что сотрудничать с российской системой нецелесообразно, так как финансовые организации «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США» (см. “Ъ” от 16 сентября). В конце прошлой недели Financial Times сообщила, что США сосредоточили внимание на турецких банках, а Брюссель подготовил делегацию, чтобы напрямую выразить свои опасения турецким официальным лицам.

Турция — наиболее популярное зарубежное направление у российских путешественников. Местное Минтуризма за январь—июнь зафиксировало 2,2 млн туристических визитов из России, что на 41,4% выше год к году. Более значительным оказался только поток в Турцию из Германии — 3 млн визитов, рост на 37%.

Опрошенные “Ъ” представители турбизнеса пока не наблюдают массовых проблем туристов с использованием карт «Мир». Вместе с тем, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество магазинов и банкоматов, принимающих карты, сокращается, трансакции по ним отклоняются. В одном из терминалов аэропорта Антальи с воскресенья выдает лиры по картам «Мир» только банкомат Halkbank (в другом пока все работает). Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева отмечает, что туристам рекомендуют брать с собой запас наличных средств (доллары, евро). В АТОР отмечают, что в Турции также можно поменять наличные рубли, но курс не всегда будет выгодным.

Госпожа Домостроева сомневается, что даже полная остановка поддержки карт «Мир» приведет к снижению турпотока, так как «россияне активно ездят в ОАЭ и Египет, где система вообще не поддерживается».

Кроме того, отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, «те, кто имеет возможность посещать не очень дружественные страны, давно уже обзавелся картами международных платежных систем, выпущенными банками других государств».

Предправления «Национального платежного совета» Алма Обаева обращает внимание, что ситуация в Турции достаточно уникальна, «на другие страны такого давления нет, но если будет, то вопрос, какая чаша перевесит — выгода от расчетов для этих банков с российскими картами или проблемы, которые могут возникнуть для бизнеса с Западом». По словам источника “Ъ” на платежном рынке, Минфин США разъяснял, что иностранные банки должны отслеживать, не являются ли обслуживаемые карты эмитированными банками под санкциями. «Это трудоемкий процесс, поэтому некоторые принимают решения просто не работать с картами стран с повышенным риском»,— говорит источник “Ъ”. Он допускает, что «после объявления предупреждения турецким фининститутам их коллеги в других странах предпочтут превентивно ограничить прием карт "Мир"». Роман Прохоров считает, что банки стран СНГ вряд ли будут делать резкие шаги, учитывая значительно более высокий уровень вовлеченности в финансовое сотрудничество с Россией. Но для возможных новых контрагентов системы «Мир», по его мнению, действия турецких банков, «скорее всего, послужат стимулом "взять паузу"».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Александра Мерцалова