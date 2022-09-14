От дискредитации к ликвидации

Мосгорсуд по иску прокуратуры ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ. Среди аргументов в пользу такого решения ведомство упомянуло о поддержке организацией осужденного к 22 годам по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова, штрафе за «дискредитацию» армии РФ (решение еще не вступило в силу) и сборе денег для СМИ из «иноагентского» реестра Минюста. Как выяснил “Ъ”, Минюст представил суду свою «письменную позицию», поддержав прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Адвокат Максим Крупский, представляющий Профсоюз журналистов и работников СМИ в споре с прокуратурой, сообщил “Ъ”, что Мосгорсуд согласился с прокуратурой, указавшей на ряд нарушений законодательства. При этом, уточнил он, позиция защиты не была принята во внимание, как и не была предоставлена ответчику возможность устранить нарушения.

Профсоюз насчитывает 600 членов в 40 регионах РФ. НКО является независимой, не подконтрольной официальному Союзу журналистов России (СЖР).

Она была создана в 2016 году после нападения на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии (до сих пор преступление не раскрыто) и зарегистрирована Минюстом в 2017 году. Профсоюз входит в Международную и Европейскую федерации журналистов. Его деятельность сосредоточена на «проведении общественных кампаний в защиту коллег», помощи «при трудовых спорах» и организации юридического сопровождения при «незаконных задержаниях журналистов на митингах».

Иск прокуратуры Мосгорсуд должен был рассмотреть еще 3 августа, однако заседание перенесли. Надзорное ведомство попросило паузу «для ознакомления с позицией защиты», изложенной на 20 листах. Адвокаты возражали против шести аргументов в пользу ликвидации. Первым являлось размещение в сети двух «публикаций, содержащих признаки дискредитации» и «ложной общественно значимой информации о спецоперации» РФ на Украине. За это профсоюз в августе был оштрафован на 500 тыс. руб. и в настоящее время оспаривает штраф в апелляции (решение суда еще не вступило в силу). Другие аргументы касались «поддержки журналистов Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой» (первый осужден по делу о госизмене к 22 годам, вторая — глава псковской региональной ячейки профсоюза — признана виновной в оправдании терроризма и покинула РФ). Речь также шла о сборе денег для признанных иноагентами «Медузы» и «ОВД-Инфо» и для выплаты штрафов членам профсоюза «за участие в несогласованных публичных мероприятиях».

Кроме того, прокуратура заявила, что устав организации не соответствует профильному законодательству.

Пункт об уставных документах, выяснил “Ъ”, в среду поддержал Минюст, представив суду «письменную позицию». В документе сказано, что профсоюз еще в 2017 году при оформлении госрегистрации представил «недостоверные сведения». Так, на учредительном собрании, следует из позиции минюста, присутствовали 15 человек, а учредителями оказались всего трое. Кроме того, «устав профсоюза не содержит указания на территорию» деятельности НКО, а съезд профсоюза «заслушивает отчеты председателя», однако указанный орган «уставом не предусмотрен». Несмотря на это, Минюст признал, что выдал госрегистрацию, посчитав документы «соответствующими требованиям федерального законодательства». К 2018 году нарушения «были выявлены», о чем Минюст известил прокуратуру «для принятия мер реагирования».

В мае 2022 года прокуратура Москвы начала внеплановую проверку профсоюза, а затем подала иск о ликвидации. В июле Мосгорсуд приостановил деятельность организации, указав, что в отношении НКО начато административное разбирательство о «дискредитации» армии.

Несмотря на то что штраф оспаривается профсоюзом и решение суда первой инстанции еще не вступило в силу, именно это нарушение стало главным аргументом в разбирательстве 14 сентября, считает адвокат Максим Крупский.

«Никаких убедительных контраргументов нашим возражениям прокуратура не представила,— сказал “Ъ” господин Крупский.— Мы будем обжаловать решение. Ликвидация — крайняя мера, но все обстоятельства, на которые ссылается прокуратура, не свидетельствуют о грубом нарушении закона и тем более о необходимости закрывать организацию».

Глава СЖР Владимир Соловьев узнал новость о ликвидации профсоюза от корреспондента “Ъ” и, как и ранее, назвал организацию «гонящейся за громкими заявлениями», но «не выполняющей реальной работы». «Это немногочисленная структура, никаких контактов с ними у нас нет,— сказал господин Соловьев.— Они пытались защищать в основном оппозиционных блогеров, делать громкие заявления от лица журналистского сообщества. Я не могу припомнить, чтобы они (профсоюз.— “Ъ”) реально кого-то защитили».

Мария Старикова