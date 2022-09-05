Все ясно, как двадцать два

Крайне суровый, но вполне ожидаемый приговор — 22 года колонии строгого режима — вынесла «тройка» судей Мосгорсуда бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Его признали виновным в двух эпизодах госизмены в форме шпионажа в пользу чешской и германской разведок. Согласно фабуле обвинения, преступления Иван Сафронов совершал из корыстных мотивов, однако о конфискации денег в решении суда речь не идет. Сам подсудимый приговор выслушал с безразличием, а его адвокаты, даже не изучая мотивировочную часть решения, сразу же подали в канцелярию суда заранее подготовленную краткую апелляционную жалобу. В ней, в частности, говорится о нарушении права обвиняемого на защиту. ФСБ же возбудила сразу два уголовных дела в отношении неустановленных лиц, от которых журналист мог узнать секреты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Ивана Сафронова заранее обжаловали приговор

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Адвокаты Ивана Сафронова заранее обжаловали приговор

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для оглашения приговора в апелляционном корпусе Мосгорсуда было подготовлено отдельное помещение, хотя сами слушания проходили в другом зале. Последний был специально оборудован для процесса в закрытом режиме, обусловленном секретностью заседаний. Как рассказывал “Ъ”, вход в зал приставы огораживали скамейками, чтобы даже в случайную щель при открывшейся двери нельзя было увидеть происходящего внутри, а звук заглушали специальной аппаратурой. Однако для последнего заседания таких мер не требовалось: оглашение решения суда, вернее его резолютивной части, проходило в открытом режиме. А с учетом огромного резонанса и желающих на нем поприсутствовать и пришлось искать новый зал, способный вместить как представителей СМИ, так и многочисленную группу поддержки подсудимого. Впрочем, само оглашение оказалось кратким — председательствующий судья Дмитрий Гордеев лишь объявил, что Иван Сафронов признан виновным по обоим вмененным ему следователями ФСБ эпизодам госизмены (ст. 275 УК РФ), за каждый из которых он приговорен к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб. Методом «частичного сложения» окончательным наказанием стали 22 года заключения и полумиллионный штраф.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, в прениях сторон гособвинители просили для Ивана Сафронова 17 лет за сотрудничество с представителем чешской разведки Мартином Ларишем и 19 лет — за работу на немецкого шпиона Демури Воронина, а также два года ограничения свободы после освобождения и конфискацию всех изъятых у него денег. Правда, различия в сроках заключения за два похожих преступления никто не объяснял.

В итоге оба эпизода суд оценил одинаково, согласившись с необходимостью ограничить свободу после отбытия срока, но об обращении в доход государства финансов не сказал ни слова. По данным “Ъ”, это связано с тем, что «тройка» судей не сочла доказанным получение конкретных средств в первом случае, а во втором они были слишком незначительны — всего $248.

Сам Иван Сафронов выслушал решение суда с показным безразличием и спокойствием, крикнув из стеклянного «аквариума» собравшимся напоследок: «Я всем напишу. Пишите. Я вас люблю». В ответ зал разразился аплодисментами в его поддержку и громкими выкриками «Ваня! Свободу!». Однако длилось это совсем недолго, так как конвой поторопился увести осужденного из зала. Двое оставшихся в процессе до конца адвокатов Даниил Никифоров и Дмитрий Катчев буквально лишь на минуту вышли к журналистам. Как сказал второй из них, он даже не может назвать решение Мосгорсуда необоснованным и незаконным, посчитав его «неадекватным». При этом представители защиты, выглядевшие откровенно расстроенными, признались, что между собой надеялись все же на меньший срок, но никаких иллюзий относительно того, что приговор не будет обвинительным, не питали. По их словам, они еще на прошлой неделе, уже после прений сторон, навестили своего подзащитного в СИЗО «Лефортово». «Иван никаких иллюзий или напрасных надежд не испытывал, был абсолютно спокоен и готов к приговору»,— пояснил господин Катчев, отметив, что за все время следствия и суда, несмотря на все попытки гособвинения, Иван Сафронов ни на секунду даже не попытался подумать о возможном признании вины, категорически отстаивая свое честное имя. «Мы в прениях сторон просили полностью оправдать Ивана, так как в его действиях нет состава преступления, но понимали, что все уже предрешено»,— рассказал один из защитников, сказав по секрету, что они «делали ставку» на 20-летний срок заключения. При этом, как оказалось, адвокаты заранее подготовили краткую апелляционную жалобу, которую передали в канцелярию Мосгорсуда сразу после оглашения приговора. Одновременно с этим, как они сообщили “Ъ”, им официально вручили мотивировочную часть приговора, которую нельзя было оглашать из-за секретности дела.

«Это весьма небольшой по объему документ, не одна-две страницы, конечно, но никак не более двадцати»,— сообщил Дмитрий Катчев, отметив, что с коллегой будет его внимательно изучать для того, чтобы понять аргументы суда и подготовить уже полную апелляционную жалобу. Впрочем, как он предположил еще до начала чтения, ничего нового в мотивировках не будет. По его мнению, суд грубо нарушил право обвиняемого на защиту. В частности, несмотря на многочисленные обращения, Ивану Сафронову не дали возможности хоть раз воспользоваться ноутбуком, чтобы «на пальцах» показать те открытые источники, откуда он брал информацию, которая потом оказалась содержащей государственную тайну. Менее серьезными, но существенными препонами защита считает отказы суда приобщать материалы, свидетельствующие о невиновности Ивана Сафронова. «Хотя мы убеждены, что даже тех представленных нами материалов вполне было достаточно, чтобы доказать отсутствие состава преступления»,— заявили адвокаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Адвокат Даниил Никифоров (в центре) после оглашения приговора Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Адвокаты Даниил Никифоров (слева) и Дмитрий Катчев во время заседания суда Фото: Пресс-служба Московского городского суда Следующая фотография 1 / 2 Адвокат Даниил Никифоров (в центре) после оглашения приговора Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Адвокаты Даниил Никифоров (слева) и Дмитрий Катчев во время заседания суда Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Отдельно они отметили, что им очень интересно узнать в мотивировке, как суд смог обойти показания свидетелей, которые однозначно, по их мнению, говорили о невиновности подсудимого, который занимался исключительно «чистой» журналистикой. Об этом, как сообщал “Ъ”, в ходе заседаний говорили даже вызванные прокурорами свидетели обвинения, допросы которых потом были резко прекращены. По некоторым данным, отказался от своих показаний о шпионской деятельности Ивана Сафронова Демури Воронин, который, сам оказавшись под следствием за шпионаж, пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, признав свою вину.

Отдельно защита пояснила, что так и не получила разъяснения, почему спецслужбы, долгие годы прослушивая телефонные переговоры журналиста, который якобы маскировал преступную деятельность под профессиональную, не задерживали его. «С первого дня участия в этом деле я задавал себе вопрос — кто мог позволить “махровому” шпиону состоять в пуле Минобороны и президента и приближаться к ним»,— недоумевают адвокаты, называя уголовное дело заказным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Журналистка, невеста Ивана Сафронова Ксения Миронова во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Сестра Ивана Сафронова Ирина Ковязина (слева) у здания суда Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Корреспондент «Ъ» Александр Черных (слева); руководитель группы продаж и коммерческих проектов фотослужбы «Ъ» Мария Кунина (справа) и заместитель главного редактора «Ъ» Иван Сухов (на заднем плане) у здания суда Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Журналист Глеб Черкасов и сестра Ивана Сафронова Ирина Ковязина у здания суда Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Журналистка, невеста Ивана Сафронова Ксения Миронова во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Сестра Ивана Сафронова Ирина Ковязина (слева) у здания суда Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Корреспондент «Ъ» Александр Черных (слева); руководитель группы продаж и коммерческих проектов фотослужбы «Ъ» Мария Кунина (справа) и заместитель главного редактора «Ъ» Иван Сухов (на заднем плане) у здания суда Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Журналист Глеб Черкасов и сестра Ивана Сафронова Ирина Ковязина у здания суда Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото

Они подчеркивают, что Ивану Сафронову вынесен самый суровый приговор за шпионаж за последнее время. Точно такой же срок получил недавно только сотрудник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Однако в его случае в госизмене обвинили человека в погонах, имевшего, в отличие от журналиста, доступ к гостайне. А бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, несмотря на выдачу суперважных секретов, «отделался» в свое время «всего» 13 годами лишения свободы. Защитники также пояснили, что никто из спецслужб так толком и не стал выяснять, откуда же Иван Сафронов, не имея доступа к секретам, получил их. По некоторым данным, в его уголовном деле, помимо справок СВР и ФСБ о сотрудничестве с иностранными агентами, нет ссылок на источники информации. Контактировавшие с ним должностные лица лишь сообщали, что тот действительно порой задавал каверзные вопросы о неких секретных разработках или документах, но каждый раз получал решительный отказ в разглашении таких сведений. По неподтвержденным данным, в конце концов даже следователи ФСБ, ведшие дело Ивана Сафронова, увидели собственный промах и уже в конце расследования все же возбудили два новых уголовных дела, но, правда, в отношении «неустановленных лиц», которые могли разгласить секреты.

Между тем Ивану Сафронову как лицу установленному и осужденному придется провести в колонии как минимум 12 с лишним лет. За совершение особо тяжкого преступления до подачи заявления об условно-досрочном освобождении он должен отбыть в колонии не менее 2/3 назначенного наказания с учетом двух проведенных в СИЗО лет, которые засчитываются как день за день. Впрочем, его адвокаты сдаваться не намерены.

«Мы постараемся сделать все, что возможно, нам предстоит серьезно поработать в апелляционной инстанции»,— заверили “Ъ” защитники. Стоит отметить, что до конца суда в деле остались только двое из них. Остальные же выбыли по «не зависящим от них причинам»: Иван Павлов, признанный позже иноагентом, уехал за границу после обвинений в разглашении тайны предварительного следствия, коллега Евгений Смирнов последовал за ним, опасаясь такого же развития событий, а заступивший им на смену Дмитрий Талантов оказался в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии.

Сергей Сергеев