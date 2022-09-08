У российских журналистов поискали украинского куратора

В Москве, Подмосковье, Краснодаре, Екатеринбурге, Тюмени и Ростове-на-Дону правоохранительные органы 8 сентября провели серию обысков у местных журналистов и активистов. Поводом стало уголовное дело о распространении фейков о военной операции, возбужденное в отношении экс-депутата Ильи Пономарева (внесен в реестр иноагентов, в настоящее время находится на Украине и фактически участвует в боевых действиях на стороне ВСУ). Правоохранители искали администраторов YouTube-канала подозреваемого, ломая в ходе некоторых обысков двери и изымая технику. Как минимум один из журналистов проходит по делу в качестве свидетеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор «Вечерних ведомостей» Вячеслав Постников не был свидетелем Ильи Пономарева (внесен в реестр иностранных агентов), но стал свидетелем по его уголовному делу

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Главный редактор «Вечерних ведомостей» Вячеслав Постников не был свидетелем Ильи Пономарева (внесен в реестр иностранных агентов), но стал свидетелем по его уголовному делу

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обыски в разных частях России прошли в рамках уголовного дела «о распространении фейков о ВС РФ в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева», сообщили в Коптевском райсуде Москвы. Поводом для него стали высказывания экс-парламентария в марте 2022 года на YouTube-канале «Форум свободной России», где господин Пономарев «сообщил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию», в том числе об уничтожении войсками РФ мирных жителей и священнослужителя, утверждает ТАСС (со ссылкой на постановление об обыске).

Обыски в шести регионах начались утром. Источник «РИА Новости» в силовых структурах пояснил, что правоохранители нашли места проживания администраторов каналов Ильи Пономарева в Telegram и YouTube. В Москве силовики навестили фотографа Руслана Сухушина, забрав у него всю технику. По словам источника «РИА Новости» в силовых структурах, в Москве обыскивали жилье модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"»: по мнению правоохранителей, его консультировал Илья Пономарев. 8 сентября также прошли обыски у блогера Сергея Носова из села Бакланово Орловской области и сооснователя издания «Орлец» Виктора Зырянова в подмосковном Реутове.

В Екатеринбурге полиция навестила квартиру редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, вооружившись постановлением Коптевского райсуда Москвы.

В постановлении (копия есть у “Ъ”) говорится, что господин Постников мог передавать Илье Пономареву «материалы, используемые для дискредитации ВС РФ». У журналиста изъяли телефоны, жесткий диск, флеш-карту, смарт-часы и два баннера.

В момент проведения следственных мероприятий журналиста дома не было, и об обысках он и его адвокат Георгий Краснов узнали из СМИ. Господин Краснов предположил, что обыск проводили бойцы ГСУ МВД по Свердловской области в сопровождении спецназа ФСБ, уточнив, что правоохранители взломали дверь в квартире. Силовики планировали обыскать и редакцию «Вечерних ведомостей», чтобы найти господина Постникова, но журналист сам пришел на допрос в центр по противодействию экстремизму ГУ МВД Свердловской области. Адвокат пояснил, что господин Постников проходит по делу господина Пономарева в качестве свидетеля. По словам Владислава Постникова, его спрашивали, передавал ли он Илье Пономареву информацию о российской армии и брал ли за это деньги. На все вопросы журналист ответил отрицательно, добавив, что вообще не знаком с экс-депутатом и никогда с ним не общался. «Ту дичь, которую последнее время нес Пономарев, я даже не смог прокомментировать,— цитирует господина Постникова издание URA.RU.— От таких людей нужно держаться подальше и ни в коем случае не поддерживать». «Для меня неприемлемы насильственные действия, которые он пропагандировал. Видимо, ищут тех, кто остался в стране и не боится высказывать позицию, которая расходится с чиновниками»,— сказал журналист.

В Краснодаре полиция не застала дома гражданского активиста, урбаниста Мирослава Вальковича (сам он в это время находился в другом городе), так что жилье обыскали в присутствии его жены и детей.

Господин Валькович рассказал “Ъ”, что узнал из СМИ о предполагаемой связи следственных действий в его доме с делом Ильи Пономарева и назвал такую связь «бредом».

В Тюмени силовики пришли к экс-редактору портала «ТюменьPro» и внештатному корреспонденту сибирского отделения «Радио Свобода» — «Сибирь.Реалии» (внесено в реестр иноагентов) Юлии Глазовой. Источник “Ъ” в силовых структурах счел, что госпожа Глазова может находиться «в тесном контакте» с Ильей Пономаревым. По данным портала 86.ru, у девушки изъяли всю технику, а после допроса отпустили. В Ростове-на-Дону журналистку издания RusNews Беллу Насибян три сотрудника центра «Э» навестили в шесть утра, устроив обыск «без давления и разгрома». «Мне сообщили, что указ об обыске был из Москвы»,— сказала госпожа Насибян. У нее и ее матери изъяли мобильные телефоны; изъяты также кружка «Женщины Дона» и значок «Мемориала» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, а затем ликвидирован по решению суда). «Сказали только, что это "иноагентское" и, значит, надо брать»,— пояснила Белла Насибян, которую отвезли на допрос в МВД, а затем отпустили. Журналистка также сказала, что ее банковские счета арестовали накануне ночью. На них, по ее словам, появился долг в 5 млн руб.: «Откуда он взялся, никто не сказал. На одну из арестованных карт мне приходят социальные выплаты на ребенка».

Госпожа Насибян также заявляет, что не знакома с Ильей Пономаревым и не администрирует его интернет-каналы, а в RusNews пишет об общественных проблемах города.

Напомним, Илья Пономарев после лишения в 2015 году депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры (в ходе расследования дела о растрате средств фонда «Сколково») переехал в США, а затем — в Киев. В августе 2022 года экс-парламентария заочно арестовали в России по обвинению в распространении фейков (по ст. 207.3 УК РФ). В сентябре Илья Пономарев сообщал, что ответственность за убийство в России Дарьи Дугиной (дочери политолога Александра Дугина) взяла на себя некая Национальная республиканская армия. В настоящее время господин Пономарев участвует в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ.

Массовые обыски журналистов «выглядят как акция устрашения», считает руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (и госпожа Арапова, и ее центр внесены в реестры иноагентов). Она проводит аналогию с обысками журналистов в Казани в августе 2022 года: «Там все в статусе свидетелей, у некоторых изъяли оборудование». Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заверил “Ъ”, что центр юридической помощи (открыт для журналистов на площадке СЖР) не получал 8 сентября каких-либо обращений по поводу серии обысков. «Мы собираем информацию и подробности о произошедшем»,— сказал он, отметив, что «комментарии или заявление» СЖР будут даны позднее.

Александр Воронов, Мария Старикова; Илья Смирнов, Екатеринбург; Алексей Белянин, Краснодар; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону