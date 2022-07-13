Друзья, конечен наш союз

В среду Мосгорсуд провел досудебное заседание по иску столичной прокуратуры о ликвидации Профсоюза журналистов и работников СМИ. Ранее в отношении организации был составлен административный протокол о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), после чего деятельность профсоюза была принудительно приостановлена. Как сообщил “Ъ” адвокат организации Максим Крупский, аргументы к новому требованию надзорного ведомства заняли 350 листов. В профсоюзе считают, что претензии прокуратуры вызваны громкими кампаниями в поддержку журналистов. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) считают, что профсоюз не исполнял свои функции должным образом, поскольку не занимался «материальной помощью и организацией отдыха, лечения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Мосгорсуд приступит к рассмотрению иска прокуратуры о ликвидации Профсоюза журналистов 3 августа — такая дата была назначена в ходе досудебного заседания в среду. Об этом “Ъ” рассказал адвокат Максим Крупский, сотрудничающий с Центром защиты прав СМИ (внесен в реестр иноагентов) и представляющий интересы профсоюза в суде. «Мы только получили материалы дела, это порядка 350 листов приложений к иску,— пояснил господин Крупский.— Как только мы изучим весь объем материалов, то представим и свою правовую позицию. Сейчас понимания позиции прокуратуры у нас нет, представители ведомства не озвучили ее ни в ходе досудебного заседания, ни ранее». На запрос “Ъ” ведомство пока не ответило.

Напомним, Профсоюз журналистов и работников СМИ был создан в марте 2016 года после нападения на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии (до сих пор не раскрыто). В декабре 2017 года организацию официально зарегистрировал Минюст, также она была принята в Международную и Европейскую федерации журналистов. Как утверждает профсоюз, у него более 600 членов из 40 регионов России.

Организация проводит общественные кампании в защиту коллег, помогает при трудовых спорах, а также «активно работает с незаконными задержаниями журналистов на митингах и по другим актуальным проблемам», говорится на сайте организации.

В мае прокуратура Москвы уведомила профсоюз о внеплановой проверке «во исполнение требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации». Ведомство потребовало предоставить устав профсоюза, график заседаний и съездов членов организации, информацию об источниках финансирования и проведении профильных мероприятий. Завершена ли проверка, на данный момент неизвестно, однако в июне прокуратура потребовала ликвидировать профсоюз. А в июле стало известно о возбуждении административного дела в отношении организации за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации», по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (штраф для юрлиц от 300 до 500 тыс. руб.). С 4 июля деятельность профсоюза приостановлена.

«10 июня прокуратура подала иск в Мосгорсуд о ликвидации профсоюза, 16 июня суд вынес определение о принятии иска к рассмотрению,— восстанавливает хронологию Максим Крупский.— 4 июля суд вынес второе по счету определение, теперь уже о принятии мер предварительной защиты в виде приостановления деятельности профсоюза. В этом документе прокурор ссылается на возбужденное в отношении профсоюза дело о "дискредитации" за какую-то публикацию, размещенную на сайте организации, о ходе "спецоперации РФ на Украине". Что это за публикация, что за недостоверные сведения и передано ли дело в суд, мы не знаем».

Ранее президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала «несправедливым и необоснованным» иск о ликвидации Профсоюза журналистов. Президент Европейской федерации Майя Север заявила, что судебный процесс является «политическим».

Глава Союза журналистов Москвы и руководитель комиссии СПЧ по правам журналистов Павел Гусев считает, что «ликвидировать никого не нужно», но призывает дождаться публикации требований прокуратуры.

«Пока причин мы не знаем, комментировать это сложно. Однако хочу отметить, что само название "профсоюз" предполагает материальную помощь (членам объединения.— “Ъ”) и организацию отдыха, лечения. А в данном случае от профсоюза только название,— сказал “Ъ” господин Гусев.— Ребята выступали в защиту тех или иных журналистов, это была их основная деятельность. Они никакого отношения к профсоюзу не имеют. Вы разберитесь, вы посмотрите на их конкретные дела и сравните с деятельностью Союза журналистов РФ».

Сопредседатель профсоюза Софья Русова указывает, что только за последний год организация поднимала не только «вопрос Украины», но и проводила кампанию против признания редакций СМИ и отдельных журналистов иноагентами. Кроме того, за последний год профсоюз трижды подавал иски к мэрии Москвы из-за отказов в согласовании митингов против закона об иноагентах; публиковал доклад о преследовании СМИ, освещавших митинги в поддержку политика Алексея Навального; организовал кампанию в поддержку журналисток, столкнувшихся с насилием; вел кампанию и направлял запросы в СКР после гибели на Украине российской журналистки Оксаны Баулиной; провел десятки круглых столов с депутатами Москвы и Госдумы; организовал сбор подписей и кампанию в защиту журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой (была признана виновной в оправдании терроризма, исключена из реестра Росфинмониторинга, покинула РФ в мае); организовал юридическую защиту и помощь необходимыми вещами (передачи в колонию) для главного редактора издания «БлогСочи» Александра Валова (признан виновным в вымогательстве и осужден на шесть лет с выплатой штрафа в сумме 700 тыс. руб. за «прекращение негативных публикаций» о депутатах Госдумы). «Мы никогда не получали зарплаты, профсоюз — это общественная нагрузка»,— сказала “Ъ” госпожа Русова, связав преследование организации с «публичной позицией и деятельностью».

Напомним, в мае Верховный суд РФ ликвидировал основанный в 1999 году Профсоюз адвокатов России. Этого потребовала Генпрокуратура, утверждавшая, что у адвокатов нет работодателя и потому они в принципе не могут создавать профсоюзы. Руководство организации утверждало, что реальная причина претензий — недовольство Федеральной палаты адвокатов их деятельностью.

Мария Старикова