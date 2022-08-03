Профсоюзу журналистов поставили дедлайн

Таганский суд Москвы в среду оштрафовал Профсоюз журналистов и работников СМИ на 500 тыс. руб. за «дискредитацию» армии РФ. Эксперты отмечают, что это первый столь крупный штраф, назначенный юридическому лицу уже за первое нарушение ст. 20.3.3 КоАП. В этот же день Мосгорсуд планировал решить вопрос о ликвидации профсоюза, но по просьбе прокуратуры перенес заседание на сентябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из претензий прокуратуры к Профсоюзу журналистов — поддержка журналиста Ивана Сафронова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Одна из претензий прокуратуры к Профсоюзу журналистов — поддержка журналиста Ивана Сафронова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В решении Таганского суда Москвы (имеется в распоряжении “Ъ”) утверждается, что на сайте профсоюза были размещены две публикации «с целью тиражирования и распространения идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ спецоперации на Украине». Первый материал назывался «Перуджийская декларация в поддержку Украины» (заявление участников Международного фестиваля журналистики в итальянской Перудже), второй — «Требуем остановить войну». Выдержки из текстов суду предоставила московская прокуратура.

В публикациях говорится, в частности, про «необходимость остановить пытки и убийства журналистов» и «атаку России на свободу прессы». Также авторы «выражают солидарность с независимыми медиа».

В итоге суд оштрафовал профсоюз на 500 тыс. руб.

«Штраф является явно несоразмерным, поскольку профсоюз к административной ответственности привлекается впервые»,— сказал “Ъ” адвокат организации Максим Крупский. Он намерен обжаловать решение суда и указать, что профсоюз был привлечен к ответственности «за реализацию своего конституционного права на свободу слова». Оно гарантируется ст. 29 Конституции, напомнил адвокат, «и своим постановлением суд фактически отменил эту норму». Господин Крупский напомнил, что в законодательстве РФ не закреплена обязанность граждан и организаций придерживаться исключительно положительного мнения в отношении спецоперации.

Это первый столь крупный штраф по ст. 20.3.3 КоАП, сообщил “Ъ” юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) Дмитрий Пискунов. Напомним, что статья о «дискредитации» предусматривает для юрлиц штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. до 1 млн руб., если «дискредитация» повлекла «угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу». По словам господина Пискунова, один штраф в 300 тыс. руб. ранее был назначен саратовским судом Центру социально-правовых природоохранных инициатив, еще три по 300 тыс. руб. суд Горно-Алтайска назначал издательскому дому «Листок» (по данным «Интерфакса», один штраф касался нарушения ст. 20.3.4 КоАП — призывы к санкциям против РФ).

Напомним, Профсоюз журналистов и работников СМИ России был создан в марте 2016 года после нападения на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии (до сих пор не раскрыто). В декабре 2017 года организацию официально зарегистрировал Минюст, она была принята в Международную и Европейскую федерации журналистов. По данным организации, в нее входит «более 600 человек из 40 регионов России», которые «проводят общественные кампании в защиту коллег», помогают «при трудовых спорах», а также «активно работают с незаконными задержаниями журналистов на митингах».

В мае прокуратура Москвы начала внеплановую проверку профсоюза. Для этого она потребовала предоставить устав, график заседаний и съездов членов организации, информацию об источниках финансирования и проведении профильных мероприятий. Окончена ли проверка, неясно до сих пор, однако уже 10 июня ведомство обратилось в Мосгорсуд с иском о ликвидации профсоюза. С 4 июля суд приостановил деятельность организации до решения вопроса о ликвидации. В определении о приостановке Мосгорсуд со ссылкой на прокуратуру сообщал, что в отношении профсоюза начато административное разбирательство. Именно тогда стало известно об административном деле за «дискредитацию» армии РФ. На соответствующий запрос “Ъ” от 12 июля в Генеральной прокуратуре по состоянию на 3 августа не ответили.

Центр защиты прав СМИ (внесен в реестр иноагентов) в июле со ссылкой на материалы дела сообщал, что прокуратура требует ликвидации профсоюза по шести основаниям. Ведомство указывает на размещение в сети ряда «публикаций, содержащих признаки дискредитации» и «ложной общественно значимой информации о спецоперации». Там же, по данным центра, говорится о «поддержке журналистов Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой». Напомним, первый два года содержится в «Лефортово» по обвинению в госизмене; вторая — глава псковской региональной ячейки профсоюза, признанная виновной в оправдании терроризма и позже покинувшая РФ. Другие претензии касаются сбора денег для признанных иноагентами «Медузы» и «ОВД-Инфо», также выплаты штрафов членам профсоюза «за участие в несогласованных публичных мероприятиях». Кроме того, прокуратура заявила, что устав организации не соответствует профильному законодательству.

Сопредседатель организации Софья Русова в беседе с “Ъ” связала давление на профсоюз с кампанией против законодательства об иноагентах, исками к мэрии Москвы из-за отказов согласовать соответствующие митинги, а также защитой СМИ, освещавших митинги в поддержку политика Алексея Навального. На это глава Союза журналистов Москвы и руководитель комиссии СПЧ по правам журналистов Павел Гусев заявил “Ъ”, что «в данном случае от профсоюза только название».

«Ребята выступали в защиту тех или иных журналистов, это была их основная деятельность. Они никакого отношения к профсоюзу не имеют»,— пояснял ранее господин Гусев.

Иск о ликвидации профсоюза Мосгорсуд планировал рассмотреть в среду днем, однако перенес заседание на 14 сентября. Адвокат Максим Крупский пояснил “Ъ”, что перенос связан с «просьбой прокуратуры» дать время ведомству на ознакомление с позицией защиты. Аргументы самого профсоюза господин Крупский предпочел не раскрывать до следующего заседания в сентябре.

Мария Старикова