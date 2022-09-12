Лето в дефиците

Федеральный бюджет в августе закрыт с дефицитом третий месяц подряд — на этот раз в размере 345 млрд руб. В результате накопленный госказной общий профицит сжался с 1,5 трлн руб. по итогам января—мая до всего 137 млрд руб. по результатам восьми месяцев и при такой динамике обернется дефицитом уже в сентябре. «Сползание» бюджета к дефициту при номинальном росте доходов за счет высоких цен на нефть и газ происходит из-за наращивания расходов, которые по итогам восьми месяцев прибавили к прошлогоднему уровню уже почти 3 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дефицит федерального бюджета в августе составил примерно 345 млрд руб., следует из данных Минфина. Примерно — потому, что цифр за истекший месяц ведомство уже не приводит и они следуют из разницы исполнения бюджета за восемь и семь месяцев (и последние могут уточняться задним числом). В июле дефицит составлял примерно 893 млрд руб., в июне — 121 млрд руб.

Однако благодаря накопленному в первой половине года внушительному профициту (1,495 трлн руб. по итогам января—мая) он сохранился и по результатам восьми месяцев, снизившись в январе—августе до 137 млрд руб. Если тенденция не изменится, дефицитным бюджет станет уже по итогам января—сентября.

Глава ведомства Антон Силуанов ранее говорил о дефиците по итогам года в размере до 2% ВВП, в относительно свежих документах Минфина речь шла о 1,2% ВВП. Закрывать «дыру» в бюджете планируется за счет накоплений ФНБ.

Отметим, что профицит бюджета тает, несмотря на то что его доходы к прошлому году растут. За восемь месяцев они составили 17,607 трлн руб., это на 12% больше, чем за такой же период 2021-го (увеличение, впрочем, в пределах инфляции, в реальном выражении роста нет). Весь номинальный рост дали нефтегазовые доходы, увеличившиеся на дорогих нефти и газе на 43% к прошлому году (до 7,818 трлн руб.). Впрочем, этот прирост — за восемь месяцев в целом. Отдельно в августе нефтегазовые сборы снизились до минимального значения с июня прошлого года, составив 672 млрд руб. Это на 3,4% ниже показателя августа 2021-го (притом что российская нефть даже с учетом дисконта к Brent стоила дороже, чем год назад, сказалось снижение объема поставок; подробнее см. “Ъ” от 6 сентября). С ненефтегазовыми поступлениями бюджета ситуация выглядит хуже, чем с нефтегазовыми: минус 4,3% по итогам восьми месяцев (9,788 трлн руб.) и минус 14,3% (1,158 трлн руб.) отдельно за август.

В результате доля сборов от добычи и продажи нефти и газа в бюджете по итогам восьми месяцев составила более 44% (в 2020-м в среднем по году было 28%, в 2021-м — 36%). Такую зависимость экономики РФ от углеводородов глава Счетной палаты Алексей Кудрин на недавнем Мосфинфоруме назвал «самой большой слабостью России» (с ним, впрочем, министр финансов Антон Силуанов не согласился).

Отмеченное «сползание» бюджета к дефициту на фоне номинального роста доходов происходит из-за заметного наращивания расходов в этом году. За восемь месяцев они составили 17,469 трлн руб.— это сразу плюс 2,85 трлн руб. (19,5%) к такому же периоду прошлого года. В августе темпы прироста расходов год к году сократились до 8,4% и, видимо, до конца года будут сдержанными. Об этом говорит новая бюджетная роспись расходов Минфина на 2022 год. В ней они увеличены как раз на 2,9 трлн руб. от итога прошлого года, до 27,615 трлн руб. Таким образом, исходя из росписи, все ожидаемое увеличение трат год к году по итогам восьми месяцев уже выбрано и далее расходы должны осуществляться примерно по прошлогоднему графику, если не появится новых решений об их наращивании.

Вадим Вислогузов