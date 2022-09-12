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И к штыку приравняли бюджет

Как Владимир Путин исполнял свои бюджетные установки

12 сентября президент России Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совещание по экономическим вопросам, на котором предстояло окончательно утвердить принципы бюджетных проектировок на три года. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, отмечая, что правительство намерено сформировать в нынешних обстоятельствах бюджет развития, обращает внимание на нюансы.

Владимиру Путину нравится состояние будущего бюджета

Владимиру Путину нравится состояние будущего бюджета

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимиру Путину нравится состояние будущего бюджета

Фото: пресс-служба президента РФ

Начиная встречу, Владимир Путин предложил коллегам обсудить «сегодня текущую ситуацию в российской экономике, прогнозы ее развития». Но при этом сам тут же ее и обсудил, можно прямо сказать, с самим собой. После этого обсуждать ее еще с кем-то вообще-то не имело никакого смысла.

— Вновь хочу подчеркнуть, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран,— разъяснил президент.— Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала. Это уже очевидно для всех, и для них тоже.

Нет, для них это совсем не очевидно. Если бы это было очевидно, наскоки бы не продолжались. А они еще и усиливаются.

— Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса,— добавил господин Путин.— Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, и прежде всего семьям с детьми, пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% — вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%. И, как вы сами говорите, мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен.

По крайней мере на Восточном экономическом форуме сразу несколько членов правительства, так или иначе отвечающие за экономику, и в самом деле утверждали, что 10% инфляции к концу года — реальная цифра. Похоже, договорились, что цифра будет именно такая.

Как Владимир Путин на экономическом форуме заговорил языком последних предупреждений

— Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы,— господин Путин выглядел или хотел выглядеть максимально оптимистичным.— Скажем, в июле в промышленности сокращение составило лишь полпроцента после июньского снижения на 2,4%. В строительстве вовсе отмечен рост: в июле прибавка составила 6,6%. В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%.

Если решить, что статистика врать не будет (а когда такое было?), то ситуация выглядит как свет керосиновой лампы в конце тоннеля ускорителя элементарных частиц. То есть по крайней мере живо.

— Показательно,— продолжал российский президент,— что в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности. Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную: уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае—июле это было всего 3,9%.

Это и вообще разумными аргументами, кроме как «да с безработицей так и раньше было», объяснить, кажется, нельзя.

Впрочем, Владимир Путин не смог заставить себя долго говорить исключительно об экономических показателях:

Минэкономики поделилось легким беспокойством по поводу будущей занятости

— Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу. Не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета.

Для начала из него придется вычеркнуть значительную часть доходов от продажи нефти и нефтепродуктов. Тем более что российский президент пообещал западным странам, что если они установят потолок для продажи российской нефти (а они установят), то Россия им нефть продавать, конечно, и вовсе не будет.

Господин Путин между тем поощрил себя и коллег:

— Уже говорил, что оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов — это во многом результат нашей с вами ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы!

Что ж, такое не грех и повторить коллегам снова вслух.

Российская экономика развернулась после роста в июле

— Поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках и большинства стран — «большой двадцатки», да и у наших друзей в странах БРИКС! — не удержался господин Путин и насчет БРИКС.— Например, в августе после относительно слабого второго квартала, что было вызвано объективными факторами, наметилось восстановление объемов НДС и сборов других оборотных налогов.

Похоже, экономика давно не чувствовала себя так хорошо, как во время специальной военной операции.

— Сегодня, как уже сказал, мы детально должны обсудить бюджетные проектировки на следующие три года,— заканчивал Владимир Путин.— Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать «подушку безопасности», как ее создавать в новых условиях и что такое «подушка безопасности» в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации. В общем, давайте вернемся ко всем этим темам, которые мы с вами практически и так в рабочем режиме обсуждаем фактически каждый день. Но вот подошло время, когда мы должны все это вместе собрать и перейти к подготовке принятия окончательных решений, связанных с бюджетным процессом.

То есть следует ожидать уверенного бюджета развития на ближайшие три года, что в такой ситуации выглядит даже вызывающе.

Что ж, жителям Харьковской области, получавшим российские паспорта и привинчивавшим российские номера на свои автомобили, тоже говорили, что «Россия пришла навсегда».

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