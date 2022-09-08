Инвестиции на доверии

Одной из центральных тем Московского финансового форума — традиционного осеннего мероприятия Минфина — стала трансформация финансового сектора для обеспечения структурных изменений в экономике. Как показала дискуссия, пока инвестиционная активность, на которую власти делают особый акцент в антикризисной политике, нуждается в возвращении доверия к вложениям в российскую экономику, наращивании длинного финансирования со стороны банков, а также в активизации участия бизнеса и граждан в акционерном капитале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин, посетивший вчера мероприятие возглавляемого Антоном Силуановым Минфина, настаивает на поиске способов активного вовлечения вложений граждан и компаний в российскую экономику

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин, посетивший вчера мероприятие возглавляемого Антоном Силуановым Минфина, настаивает на поиске способов активного вовлечения вложений граждан и компаний в российскую экономику

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В качестве «заглавной» темы Московского финансового форума в Манеже был вынесен острый в условиях санкций вопрос «финансового суверенитета». Посетивший мероприятие Минфина премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании, отметил, что Россия находится «в процессе переосмысления своего финансового суверенитета», архитектуру которого еще только предстоит сформировать так, чтобы решать «все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран». Среди обозначенных премьером приоритетов в этой деятельности — развитие цифровой инфраструктуры, а также переход к более широкому использованию «дружественных» национальных валют.

Как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, финсектору нужно «научиться финансировать развитие экономики и структурную перестройку». При этом, добавила она, такая перестройка не должна «скатиться» в простую замену географии экспорта — необходимо повышение производительности труда и доли технологической продукции, для чего нужны инвестиции. Отметим, в ходе переработки плана первоочередных мер по стабилизации экономики уже обсуждалась необходимость дополнительного стимулирования инвестиций как одного из приоритетных направлений (см. “Ъ” от 29 августа) — в условиях сворачивания льготных программ кредитования (см. “Ъ” от 3 сентября), очевидно, власти ожидают от финсектора наращивания частного финансирования проектов.

Так, по словам Эльвиры Набиуллиной, банкам следует давать больше длинных кредитов — для этого ЦБ готов «поменять регулирование».

«Совершенно другую роль» должен играть и рынок капитала — акционерного капитала РФ «чрезвычайно» не хватает. По словам главы ЦБ, сейчас в свободном обращении в среднем около 33% акций компаний (на биржах других стран — 50–80%), если же каждая компания нарастит эту долю хотя бы до 35%, то это позволит привлечь около 3 трлн руб., а если до 50% — до 6 трлн руб. Однако, добавила она, для того, чтобы граждане и бизнес вкладывались в ценные бумаги, необходимо вернуться к раскрытию информации. Замглавы Минфина Алексей Моисеев анонсировал такую возможность по итогам года после балансировки интересов инвесторов и потребностей эмитентов в защите от санкций.

Впрочем, как следовало из слов главы Счетной палаты Алексея Кудрина, проблема носит системный характер: объем сбережений в экономике выше объема инвестиций на 1,4–1,5% ВВП — в целом же доля инвестиций в ВВП России составляет около 21–23%, тогда как, например, в Китае достигает 40%. Нарастить инвестиции, по словам господина Кудрина, можно за счет временного увеличения бюджетных вложений, за которыми подтянутся частные, но к этому предложению в финансово-экономическом блоке правительства относятся с осторожностью. На одной из дискуссий в рамках форума замглавы Минэкономики Полина Крючкова отдельно отметила, что «акцент должен быть на частную инвестактивность — государство должно поддерживать, но не заменять» ее бюджетными инвестициями.

Алексей Кудрин также говорил о создании доверия к инвестициям в российскую экономику, вызвав активный отклик у Эльвиры Набиуллиной: по ее словам, «никакие бюджетные инвестиции его недостаток не компенсируют».

Подорвано же доверие, напомнила глава ЦБ, последствиями санкций, заморозкой активов и закрытием финансовой информации, что, в свою очередь, повлияло на предсказуемость дивидендной политики. В качестве меры, способствующей его восстановлению, Эльвира Набиуллина назвала компенсацию потерь инвесторам, чьи активы оказались заморожены,— в качестве одного из вариантов рассматривается создание специального фонда на базе Агентства по страхованию вкладов, который мог бы пополняться за счет доходов, поступающих от замороженных РФ активов нерезидентов. Минфин, впрочем, пока в отношении этой идеи крайне осторожен.

Евгения Крючкова