Июль лишил бюджет двух третей профицита

Федеральный бюджет в июле закрыт с весьма внушительным для одного месяца дефицитом в 892 млрд руб., который «съел» большую часть профицита, накопленного по итогам полугодия, следует из опубликованных вчера данных Минфина. Доходы по результатам семи месяцев пока все еще превышают расходы, но эта разница за месяц сократилась с 1,4 трлн до 482 млрд руб., то есть на две трети.

Впрочем, само по себе движение к дефицитности бюджета большой новостью не является — июль удивил лишь увеличившейся скоростью этого процесса. Глава ведомства Антон Силуанов ранее заявлял, что по итогам года дефицит может составить до 2% ВВП. В проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы» речь шла о дефиците этого года в 1,2% ВВП. Закрывать его планируется прежде всего за счет накоплений ФНБ.

Почти вся сумма пока сохраняющегося бюджетного «излишка» накоплена в первом квартале. Во втором на фоне военной операции на Украине и новых санкций доходы были практически равны расходам. По итогам же семи месяцев поступления в федеральный бюджет составили 15,8 трлн руб. (на 16% больше, чем годом ранее, фактически — на размер инфляции), расходы — 15,3 трлн (плюс 21% к прошлому году).

Отдельно в июле ситуация выглядит заметно хуже. Цифр за минувший месяц Минфин, следуя новой политике закрытия части информации от налогоплательщиков, не дает. Но из разницы показателей за семь и шесть месяцев следует, что доходы июля составили 1,76 трлн руб.— это более чем на четверть (на 26%) меньше, чем было годом ранее. Июльские поступления заметно ниже и среднемесячного объема доходов в первой половине этого года (2,34 трлн руб.). При этом упали в июле как нефтегазовые, так и ненефтегазовые доходы — соответственно на 23% и на 29% к прошлому июлю.

Бюджетные расходы июля, напротив, выросли к прошлому году — что при падении доходов и определило месячный дефицит в 892 млрд. Траты июля составили 2,65 трлн руб., что выше среднемесячного показателя первого полугодия в 2,11 трлн руб. и прошлогодних июльских расходов в 2,13 трлн (рост расходов «год к году» — 25%). На фоне объявленных антикризисных мер (ранее власти оценивали допрасходы этого года в 4 трлн руб.) такой рост неконтролируемым, впрочем, не выглядит.

Вадим Вислогузов