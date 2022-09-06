Нефтегазовые сборы ушли на минимум

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе снизились до минимального значения с июня прошлого года и составили 672 млрд руб., следует из обнародованной вчера статистики Минфина. Это на 3,4% ниже показателя августа 2021-го, когда они составляли 696 млрд руб. При этом российская нефть в минувшем месяце даже с учетом дисконта к сорту Brent (примерно $23) стоила дороже, чем в августе прошлого года,— $74,7 против $68 за баррель.

Впрочем, по итогам всех восьми месяцев года высокие цены на газ и нефть даже при сокращении объемов поставок (в Международном энергетическом агентстве ранее подсчитали, что экспорт нефти в США, Великобританию, страны ЕС, Южную Корею с начала военной операции сократился на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), но две трети этого объема были перенаправлены в другие страны) принесли в бюджет почти в полтора раза больше нефтегазовых доходов, чем годом ранее. Их общая сумма за январь—август 2022 года равна 7,818 трлн руб., по итогам восьми месяцев 2021 года она составляла 5,466 трлн (прирост — 43%).

В августе, как и ранее, основную часть нефтегазовых доходов бюджету дал НДПИ — 745 млрд руб. Из них 681 млрд пришелся на поступления налога от добычи нефти, 34 млрд — газа и 30 млрд руб.— газового конденсата. Уплачиваемый нефтяниками налог на дополнительный доход (НДД) принес бюджету еще 43 млрд руб. Сумма экспортных пошлин в августе — 158 млрд руб. (от вывоза нефти получено 54 млрд, нефтепродуктов — 23 млрд, газа — 81 млрд руб.). Поясним, что итоговый размер нефтегазовых поступлений меньше трех их слагаемых (НДПИ, НДД, пошлина) из-за возмещения части акциза нефтяникам, в августе сумма этого «вычета» составила 273 млрд руб.

По итогам августа из 672 млрд руб. нефтегазовых доходов к базовым Минфин отнес 302 млрд. Дополнительные поступления сложились в размере 370 млрд — речь идет о доходах бюджета от превышения фактической цены на нефть ее базового уровня, который на 2022 год определен в $44,2 за баррель. Практического смысла в этом разделении, напомним, нет — до марта этого года на сумму допдоходов Минфин покупал валюту и золото для резервов, сейчас «бюджетное правило» не действует, и все эти поступления могут использоваться на текущие расходы.

Вадим Вислогузов