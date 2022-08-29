Почти не упал, потому что отжался

В правительстве, готовясь к инвентаризации антикризисных мероприятий и расходов, представили в понедельник новые, заметно более оптимистичные оценки экономической ситуации в РФ. По ожиданиям первого вице-премьера Андрея Белоусова, спад ВВП в этом году может составить лишь немногим более 2%, инфляция — 12–13%, а падение инвестиций не превысит 2%. Для получения таких результатов, впрочем, потребуются дополнительные антикризисные меры поддержки — в числе приоритетов названа помощь несырьевому неэнергетическому экспорту, объем которого, как теперь ожидается, упадет на 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал коллег по правительству «побороться» за достижение новых, гораздо более оптимистичных прогнозных макропоказателей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первый вице-премьер Андрей Белоусов призвал коллег по правительству «побороться» за достижение новых, гораздо более оптимистичных прогнозных макропоказателей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом, как следовало из прошедшего в понедельник заседания комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, готовится к инвентаризации антикризисных мер. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство должно завершить точечные и уже давшие результат мероприятия, а действие отдельных мер — продлить, чтобы «продолжить работу в рамках долгосрочного стратегического планирования».

Для расстановки приоритетов первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил главу правительство дать поручение о проведении до середины октября инвентаризации всех расходов на «антикризис» в бюджете на 2023–2025 годы. Кроме того, он представил срез экономической ситуации, по сути, новый вариант макропрогноза. По данным господином Белоусовым оценкам, спад ВВП по итогам года может составить чуть более 2%, по итогам 2023 года — 0,6–0,8%. Это существенно оптимистичнее последних оценок из макропрогноза Минэкономики (см. “Ъ” от 17 августа). Ведомство, напомним, ожидает сокращения ВВП на 4,2% в этом году, на 2,7% — в 2023 году.

Впрочем, как отметил Андрей Белоусов, за достижение таких показателей «надо побороться» — ставка делается на инвестиции, поддержка которых должна стать центром антикризисной программы.

В качестве механизмов их наращивания власти рассматривают, в частности, соглашения о защите и поощрении капиталовложений (реализуется 36 проектов, до конца года должно быть запущено еще 25 проектов с общим объемом инвестиций 870 млрд руб.), а также запуск регионального инвестстандарта (см. “Ъ” от 15 августа).

Если все получится, то, по словам Андрея Белоусова, инвестиции в 2022–2023 годах сократятся лишь на 2% и 1% соответственно (в макропрогнозе намного худшие цифры падения — на 10,8% и 4,9%). Такой оптимизм, судя по словам чиновника, вселяют итоги второго квартала — ранее ожидалось, что падение инвестиций составит до 20%, сейчас, по предварительным оценкам, спад либо не будет зафиксирован, либо будет «очень небольшим».

Тем не менее ситуация названа «сложной и неоднозначной» — эпицентр спада инвестиций придется на четвертый квартал и может затронуть начало 2023 года.

Андрей Белоусов в понедельник попросил Михаила Мишустина поручить Минэкономики и Минфину проработку дополнительных мер по стимулированию инвестиций, премьер возражать не стал.

Импорт в этом году, по данной 29 августа оценке, упал на треть по сравнению с прошлым годом. Однако динамика этого неоднородна: критический импорт сократился на 11–12%, ввоз инвестиционных товаров — на 17–20%. Потребительский же импорт, считает Андрей Белоусов, «практически восстановился» (минус 3–5%) во многом благодаря разрешению параллельного импорта.

Ситуация с экспортом оценена как «наиболее проблемная» — для энергетического сектора в Белом доме ожидают пика санкций осенью, поэтому пристально следят за развитием ситуации.

Несырьевой неэнергетический экспорт, который Андрей Белоусов выделил в качестве приоритета антикризисной программы наряду с инвестициями, сократился более чем на 13%. Ранее, отметим, в Российском экспортном центре заявляли «о положительной динамике» (см. “Ъ” от 2 августа) в этом году. По итогам всего года ожидается спад на 17% — прежде всего в связи с потерей европейских рынков.

Падение потребления, по оценкам Андрея Белоусова, составит в 2022 году 4,2%, а в 2023 году ожидается его рост на 2,5–3%. Инфляцию в Белом доме прогнозируют на уровне 12–13% по итогам года (Минэкономики в августовском прогнозе ожидало 13,4%). Промпроизводство пока сократилось в среднем на 4,5% (по сравнению с февралем) — в зоне риска остается автопром, где спад оценивается в 50%, и химическая отрасль. В этих секторах во втором полугодии Белый дом видит риски увольнения или перевода на промежуточные формы занятости (неполная занятность, принудительные отпуска, снижение зарплаты) для 200–300 тыс. человек.

Евгения Крючкова