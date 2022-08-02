Экспорту обновили льготный проездной

Белый дом с 2023 года увеличивает лимиты логистических субсидий для экспортеров промышленной продукции — с 11% до 25% от стоимости продукции. При этом в денежном выражении выплаты снижаются с 500 млн руб. на одну компанию в год до 300 млн руб. Принятым постановлением также расширен список отраслей, которым доступна эта льготная программа,— в нее возвращена металлургия, сняты ограничения и для лесопромышленного комплекса. Одновременно принятым документом упрощена сама процедура получения субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство развернуло программу транспортных субсидий для промышленных экспортеров в сторону большей доступности (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Правительство развернуло программу транспортных субсидий для промышленных экспортеров в сторону большей доступности (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство утвердило обновленные правила предоставления компенсаций на транспортировку за рубеж высокотехнологичной промышленной продукции — условия оказания такой поддержки расширены. Речь идет о субсидиях на транспортировку отечественной продукции, которые позволяют компенсировать до 80% фактически понесенных логистических затрат. Оператором программы является Российский экспортный центр (РЭЦ). Как сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин, в 2022 году на эти цели предусмотрено 8 млрд руб.

Как следует из принятого постановления правительства, ключевое изменение касается увеличения возможных лимитов компенсаций — если сейчас они ограничены 11% от стоимости транспортируемой продукции, то с 2023 года они повышаются до 25%. При этом предельный размер выплат сокращается — если сейчас одна компания может рассчитывать на субсидии до 500 млн руб. в год, то со следующего года речь будет идти о 300 млн руб.

Для получения выплат объем поставок в 2022 году должен минимум в девять раз превышать объем компенсации, а с 2023 года — хотя бы вчетверо. Компенсироваться теперь будут затраты на транспортировку не только силами российских перевозчиков, но и иностранных. Временно вводятся и процедурные послабления — до конца 2024 года приостанавливается проведение конкурсов на получение компенсаций. По словам Михаила Мишустина, компаниям не потребуется заранее подавать заявку с указанием планируемого объема перевозок и проходить сложную процедуру отбора — все документы можно будет предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки.

Приоритеты расставлены в самом постановлении: 40% субсидий с 2023 года планируется распределить в пользу машиностроения, 30% — среди предприятий сферы минеральных и химических удобрений, лесопромышленного комплекса (ЛПК), а также металлургии (эту отрасль исключили из программы в 2021 году). На оставшиеся 30% смогут рассчитывать компании в сферах фармацевтической и косметической, химической и легкой промышленности, а также иных отраслей.

Отметим, до сих пор распределение исходило из того, что на половину субсидий могли претендовать предприятия машиностроения, на 30% — химического и лесопромышленного комплекса, а оставшиеся 20% распределялись между другими отраслями, включая фармацевтику. При этом, как сообщали ранее в Минпромторге, в этом году часть предприятий ЛПК (производители фанеры и OSB-плит) были де-факто отрезаны от субсидий — в силу введенного в 2021 году положения, не позволяющего выделять субсидии лесопромышленникам, продукция которых подорожала более чем на 30%. Ведомство тогда заявляло о проработке возможности возврата поддержки для таких предприятий — в новой версии документа подобных ограничений не предусмотрено.

В Белом доме рассчитывают, что нововведения будут способствовать росту несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). По итогам 2021 года его объемы выросли на 37% по сравнению с 2020-м — до $193 млрд. В этом году РЭЦ фиксировал положительную динамику, отмечая падение по некоторым отраслям из-за нарушения логистических цепочек (сейчас власти не раскрывают статистику внешнеэкономической деятельности).

Как сообщили “Ъ” в РЭЦ, в 2021 году субсидии получили 400 компаний на 18,6 млрд руб.— теперь поддержка «станет доступнее» и позволит «компаниям перестраивать логистические цепочки и искать новые рынки для продукции в новых условиях». В Минпромторге пересмотр параметров субсидий объяснили «кратным» ростом стоимости логистики «даже в сравнении с временами жестких ковидных ограничений».

Эксперты в целом изменения поддерживают, добавляя, что в условиях ограниченности сбыта эффективность меры сложно оценить в полной мере — как отмечает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, российская продукция теперь может продвигаться только на рынках дружественных стран, где ей приходится сталкиваться с серьезной технологической конкуренцией национальных инновационных компаний, которые пользуются интенсивной господдержкой, в особенности — в Китае и в Индии.

Эксперты об обновлении механизма транспортных субсидий Руководитель направления «Экономика инфраструктурных отраслей» ЦСР Бегляр Новрузов отмечает, что объем несырьевого неэнергетического экспорта составляет менее 40% от размера всего экспорта — в последние годы показатели растут, но не из-за увеличения физических объемов поставок, а из-за роста стоимости товаров. Сейчас, говорит эксперт, когда с учетом санкционных ограничений происходит переориентация и удорожание логистических экспортных цепочек, увеличение господдержки до 25% внесет «существенный вклад в поддержание отечественного экспорта». Однако, добавляет он, «вопрос в достаточности объема средств, выделяемых на данную поддержку». Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко в целом оценивает нововведения положительно, однако отмечает, что перед экспортерами по-прежнему ставятся целевые показатели, достижение которых необходимо для предоставления субсидий,— определенный объем поставок продукции. «В этом отношении гораздо эффективнее поддержка в формате грантов, поскольку они принимают во внимание не целевые показатели, а реализацию потенциала, который может принести совершенно различные результаты»,— отмечает она. Евгения Крючкова

Евгения Крючкова