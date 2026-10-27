Новак: Россия обсуждает с США добычу СПГ в Арктике
Россия и США обсуждают энергетические проекты в Арктике, сообщил вице-премьер Александр Новак. Страны, по его словам, могут совместно разрабатывать месторождения сжиженного природного газа (СПГ) в регионе. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что пока инициативы находятся лишь на стадии обсуждения.
«Если говорить про арктическую зону — это разработка месторождений либо участие в совместных проектах по сжижению природного газа. То есть те направления, которые сегодня активно развиваются в России»,— сказал господин Новак на саммите ФСЭГ (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что у США есть потребность развивать инфраструктуру, связанную с добычей СПГ.
Российская компания НОВАТЭК добывает СПГ на Гыданском полуострове, где расположен завод «Арктик СПГ-2». Всего проект предполагает строительство трех очередей мощностью 19,8 млн т. Глава компании Леонид Михельсон отмечал, что к 2050 году прогнозируется рост рынка СПГ с 405 млн тонн до 720 млн тонн. Он призывал к международному сотрудничеству для освоения арктических запасов газа.