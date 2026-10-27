Новак: Россия обсуждает с США добычу СПГ в Арктике

Россия и США обсуждают энергетические проекты в Арктике, сообщил вице-премьер Александр Новак. Страны, по его словам, могут совместно разрабатывать месторождения сжиженного природного газа (СПГ) в регионе. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что пока инициативы находятся лишь на стадии обсуждения.