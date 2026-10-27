Лавров: лидеры Норвегии и Финляндии не сказали Путину ничего нового

«Я пока еще не видел конкретной записи, но, судя по всему, ничего нового тоже не прозвучало»,— сказал Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ. По его словам, пока Россия не видит изменения подхода Европы, которая постоянно осуждает Россию и требует «прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все началось».