Лавров: лидеры Норвегии и Финляндии не сказали Путину ничего нового
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Юнас Гар Стере в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным ничего нового не озвучили. Инициативу провести беседу российский министр объяснил желанием европейцев «втиснуться в переговорный процесс».
«Я пока еще не видел конкретной записи, но, судя по всему, ничего нового тоже не прозвучало»,— сказал Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ. По его словам, пока Россия не видит изменения подхода Европы, которая постоянно осуждает Россию и требует «прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все началось».
Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе Финляндии и Норвегии. Стороны обсудили предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби и вопросы безопасности в Европе. Финская сторона назвала разговор откровенным и содержательным. Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обратил внимание на конфронтационную политику страны ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий. Стороны договорились продолжать прямые контакты.