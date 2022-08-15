Много погон и мало электричества

После рекордных объемов инвестиций в 2021 году правительство ожидает их провала в начале 2023 года. Для сохранения темпов инвестиций власти намерены ускорить внедрение инвестстандарта, тем самым обеспечив единые условия ведения инвестиционной деятельности по РФ. Регионам при этом обещано ужесточение контроля за качеством внедрения стандарта. По мнению же регионов, привлечению капвложений препятствуют силовые структуры и ресурсоснабжающие организации — их предлагается вовлечь в работу по перезапуску инвестиционного цикла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает важным унификацию правил инвестирования перед началом их ожидаемого спада в регионах

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает важным унификацию правил инвестирования перед началом их ожидаемого спада в регионах

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В 2021 году объемы инвестиций в основной капитал по РФ оценивались в 20,4 трлн руб. после 16 трлн и 17,8 трлн руб. в 2019–2020 годах — регионы в основном преодолели последствия пандемии, докладывал на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта в Московской области глава Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. Из-за начала военной операции и введения масштабных санкций в Белом доме ожидают провала по инвестициям в начале 2023 года — даже при возможности заместить иностранных поставщиков в рамках инвестпроектов потребуется их корректировка. «Спад потребительского спроса дошел до нижней точки, и с начала следующего года начнется его восстановление. Что касается инвестиций, то здесь ситуация обратная»,— отметил на пленарной сессии форума первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Для сохранения темпов вложений в экономику Белый дом уже развернул системную поддержку инвестактивности — в частности, готовится перезапуск СЗПК, регуляторные изменения в сфере строительства, запуск льготной промышленной ипотеки и создание спецрежимов в промкластерах. Стимулирование капвложений в регионах в основном сводится к созданию единых условий ведения инвестиционной деятельности — базовых правил коммуникации местных властей с потенциальными инвесторами. В 2021 году внедрять стандарт начали 12 пилотных регионов, в 2022-м — еще 30, в 2023-м работы в ускоренном режиме должны начать оставшиеся регионы, рассчитывают в правительстве.

Выбор административного инструмента связан с тем, что наибольшие темпы роста инвестиций приходятся на развитые регионы с работающими институтами поддержки инвесторов. По данным ЦСР, почти 70% всех инвестиций в основной капитал приходится на 20 регионов-лидеров, половина — всего на девять регионов. С точки зрения структуры инвестиций наибольшая доля приходится на собственные средства инвесторов (57%), при этом по мере отставания регионов возрастает доля бюджетного финансирования инвестпроектов (в наиболее отстающих выше доля федерального финансирования). При этом в новой логике поддержки инвестиций центр отказался от повсеместной раздачи денег — регионам необходимо внедрить инвестстандарт для получения дотаций по инвестиционному налоговому вычету. По словам замглавы Минэкономики Мурата Керефова, в прошлом году правительство направило более 855 млн руб. в качестве дотации 19 регионам, в этом году объем предварительно увеличен в три с половиной раза — до 3,2 млрд руб.

Дополнительные льготы инвесторам в рамках дискуссии предложены не были — форум стал площадкой для коммуникации центра и регионов. Хотя проблем на этапе внедрения стандарта не выявлено, в ответ на финансовые стимулы регионы могут подойти к внедрению новых правил формально, опасаются в правительстве. Об эффективной работе местных чиновников будут свидетельствовать динамика инвестиций в регион, а также способность урегулировать споры с инвесторами на местах, не вынося на уровень правительства. Губернаторы, впрочем, отмечают ограниченные полномочия — проволочки в работе с инвесторами зачастую происходят из-за сложностей на стороне ресурсоснабжающих организаций (РСО), а также активности правоохранительных органов. Для решения проблемы предложено, например, ввести показатели эффективности в части инвестиций для правоохранительных органов, а также привлечь руководство РСО в профильные рабочие группы на уровне центра.

Диана Галиева