Бизнес-путешествия пошли на взлет

То есть поездки становятся длиннее, в среднем шесть дней против пяти, как было в предыдущих периодах. Бизнес старается решить за одну командировку все больше задач. Но очевидно, что в некоторых отраслях наблюдается снижение деловой активности и сокращение числа командировок. Наиболее заметно эти процессы затронули нефтегазовый сектор, где интенсивность внутренних перелетов во втором квартале снизилась на 40%. Это очень существенно. Но в то же время рост объемов командировок демонстрируют фармацевтика, IT, FMCG, добывающая промышленность».