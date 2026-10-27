Бизнес-путешествия пошли на взлет
Каковы тенденции на рынке деловых поездок
Бизнес-туризм восстанавливается после падения прошлого года. В этом году аналитики насчитали почти 22 млн поездок. А общая сумма, потраченная на командировки приближается к 1,4 трлн руб., следует из данных J’son & Partners Consulting. Это на 16% больше год к году.
Но эксперты подчеркивают, что совокупные траты бизнес-туристов выросли не из-за частоты поездок, а из-за подорожавших услуг. Так, например, один авиабилет сейчас стоит в среднем 40 тыс. руб., а ночь в отеле — 20 тыс. руб. Кроме того, компании учитывают и логистические риски, говорит руководитель сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков:
«Периодические закрытия аэропортов и авиасообщений по каким-то направлениям — это большой вызов для деловых путешественников, потому что они наиболее чувствительны к таймингу, накладкам и переносам сроков.
Поэтому иногда проще отказаться от командировки, чем зависнуть на неопределенный срок в путешествии, срывая остальные даты, сроки и обязательства.
Если мы берем какие-то производственные сферы, то, конечно, когда нужно отправлять строителей на объекты, никакой экономии быть не может, там все в рамках запланированного. Но все, что касается конференций, переговоров, иногда выставок, то компании действительно начинают думать, как что-то сократить. Есть вариант обойтись видеоконференциями или снизить, например, частоту визитов, если это какие-то плановые поездки».
Многие компании урезали свои командировочные фонды, пересадив сотрудников из бизнес-класса в эконом, сократив численность делегаций или заменив выездные форумы на лекции для коллектива в домашнем офисе. Однако совсем от деловых поездок бизнес не отказывается. А в отдельных отраслях активность даже выросла, отметила официальный представитель компании «Аэроклуб» Юлия Шадрина:
«Часть спроса уходит на поезда, на них приходится уже 48% деловых поездок по России, а между Москвой и Санкт-Петербургом — 70%.
Можно сказать, что компании не столько отказываются от командировок, сокращая такие программы, сколько подходят к ним более рационально.
То есть поездки становятся длиннее, в среднем шесть дней против пяти, как было в предыдущих периодах. Бизнес старается решить за одну командировку все больше задач. Но очевидно, что в некоторых отраслях наблюдается снижение деловой активности и сокращение числа командировок. Наиболее заметно эти процессы затронули нефтегазовый сектор, где интенсивность внутренних перелетов во втором квартале снизилась на 40%. Это очень существенно. Но в то же время рост объемов командировок демонстрируют фармацевтика, IT, FMCG, добывающая промышленность».
Самые популярные направления для командировок — Москва и Санкт-Петербург. На эти два города приходится почти 40% поездок. Далее идут Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Среди зарубежных бизнес-путешествий 20% приходится на Китай, 12% — на Турцию, на третьем месте Белоруссия, следует из данных OneTwoTrip.