Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с США и Украиной

Как пояснил Александр Стубб, разговор с российским президентом обсуждался еще на встрече в Осло на прошлой неделе. Вместе с премьером Норвегии Юнасом Гаром Стере, пояснил финский президент, они выступают в качестве посредников, передавая информацию. «Мы стараемся содействовать продвижению этих переговоров»,— пояснил он журналистам (цитата по Yle).