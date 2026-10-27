Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с США и Украиной
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился совместно с США и Украиной. По его словам, без предварительной договоренности финские власти бы не стали обсуждать российско-украинский конфликт.
Как пояснил Александр Стубб, разговор с российским президентом обсуждался еще на встрече в Осло на прошлой неделе. Вместе с премьером Норвегии Юнасом Гаром Стере, пояснил финский президент, они выступают в качестве посредников, передавая информацию. «Мы стараемся содействовать продвижению этих переговоров»,— пояснил он журналистам (цитата по Yle).
Телефонный разговор состоялся 27 октября. Стороны обсудили предстоящие трехсторонние консультации по Украине в Абу-Даби и вопросы безопасности в Европе. Финская сторона назвала разговором откровенным и содержательным. Кремль сообщил, что президент Владимир Путин обратил внимание на конфронтационную политику страны ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.
Дания раскритиковала решение европейских политиков вести диалог с Россией, не предупредив партнеров. Александр Стубб подчеркнул, что Финляндия и Норвегия вели беседу как лидеры своих стран, а не представители Европы. На прошлой неделе страны подключились к переговорному процессу с США и Украиной.