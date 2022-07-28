Операционный спад

Cжатие экономики России ускоряется. По оценке Минэкономики, в июне ВВП сократился на 4,9% в годовом выражении после снижения на 4,3% в мае и 2,8% в апреле 2022 года — и по итогам первого полугодия экономика сжалась на 0,5%. Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в июне снизился на 4,5% (после 3,2% в мае и 2,4% в апреле 2022 года), дополнительный негативный вклад в экономическую динамику внес финансовый сектор. Поддержку выпуску оказывает лишь добыча и сельское хозяйство, а военная операция РФ на Украине неизвестной продолжительности — основной фактор неопределенности для компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрабатывающая промышленность продолжает компенсировать рост в добыче и АПК снижением собственного выпуска

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Обрабатывающая промышленность продолжает компенсировать рост в добыче и АПК снижением собственного выпуска

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве»,— констатируют в Минэкономики. На этом фоне ускорилось падение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта (за счет трубопроводного — из-за сокращения экспорта газа — и железнодорожных перевозок), а рост в строительстве остановился. «Это естественная реакция, так как объекты с высокой степенью готовности дешевле достроить, чем замораживать,— комментируют динамику строительства аналитики телеграм-канала MMI.— Но запуск новых объектов в нынешних условиях, характеризуемых просадкой спроса в различных сегментах (жилье, торговые центры, коммерческая недвижимость), многие девелоперы ставят на паузу. В ближайшие кварталы спад в отрасли, по-видимому, начнет быстро усиливаться». Из-за ремонта и техобслуживания турбин Siemens ситуация в трубопроводном транспорте, по их мнению, в ближайшей перспективе вряд ли поменяется, а ухудшение объемов перевозки грузов и по железной дороге может свидетельствовать о сложностях перенастройки логистики на Восток.

В Минэкономики признают, что «ситуация в отраслях неравномерна»: в некоторых, ориентированных на внутренний спрос (фармацевтика, производство строительных материалов), выпуск выше уровней 2021 года, но ускорился спад в экспортно ориентированных отраслях (деревообработка, химическая отрасль, металлургическое производство), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели). По оценке же ЦМАКП (она, напомним, не включает военную и смежную с военной промышленность), выпуск за июнь с учетом сезонности снизился на 0,6% после снижения на 1,3% в мае и 3,6% в апреле (см. график). «За общим замедлением снижения (или, по Росстату, даже стабилизацией) выпуска в июне скрываются разнонаправленные отраслевые тенденции: резкий восстановительный рост добычи нефти (и частично нефтепродуктов и угля) на фоне стабильной пищевой промышленности и дальнейшего снижения выпуска подавляющего большинства непродовольственных товаров обрабатывающих производств»,— заключают в центре.

В июле же, напомним, большинство конъюнктурных опросов компаний (кроме опросов ЦБ) фиксируют снижение деловой активности в промышленности и ее намерение вернуться к повышению цен (см. “Ъ” от 28 июля). «Продолжение "специальной военной операции" и заявленная необходимость достижения ее целей без ограничения по времени сохранили первое место фактора "неясность текущей ситуации и ее перспектив" в рейтинге ограничений второй квартал подряд. Негативное влияние этого фактора возросло с 61 до 65%. Затяжной характер самой военной операции и раскручивание взаимных санкций создают реальную возможность дальнейшего роста упоминаний указанного фактора»,— фиксируют июльские опросы Института Гайдара. Второе и третье места в качестве ограничений заняли факторы спроса — внутреннего и экспортного.

Алексей Шаповалов