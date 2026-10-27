При атаке ВСУ на Брянск повреждены около 200 квартир

Ранее глава региона сообщал о шести пострадавших в Советском районе, а также о повреждениях трех многоквартирных домов на улицах Ромашина и Любезного и 11 автомобилей. Кроме того, в Бежицком районе в результате сброса взрывчатки с беспилотника погибли два человека.