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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Происшествия

При атаке ВСУ на Брянск повреждены около 200 квартир

В Советском районе Брянска в результате налета беспилотников повреждены около 200 квартир. Специалисты проводят поквартирные обследования, чтобы установить масштабы ущерба и определить необходимый объем восстановительных работ, сообщил в Telegram губернатор региона Егор Ковальчук.
Ранее глава региона сообщал о шести пострадавших в Советском районе, а также о повреждениях трех многоквартирных домов на улицах Ромашина и Любезного и 11 автомобилей. Кроме того, в Бежицком районе в результате сброса взрывчатки с беспилотника погибли два человека.
На данный момент комиссия обследовала примерно треть квартир. В зависимости от характера повреждений и того, затронуто ли общее или частное имущество, жильцам выплатят компенсации либо организуют ремонт. В ликвидации последствий участвуют правоохранительные органы, представители строительного департамента, государственной жилищной инспекции и городской администрации.
Атаки беспилотников
Брянская область
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