Съедим свое

Разработанные Минэкономики макропараметры сценарных условий экономического развития обсуждаются в правительстве. Они впервые созданы в логике новой версии бюджетных правил, в которых предполагается стабильный экспорт на уровне чуть менее $500 млрд в год, ведомство, согласно с ожиданиями двухлетнего спада ВВП в 2022–2023 годах, ожидает краткого всплеска безработицы в 2022 году, роста инвестиций не ранее 2024 года и стабильности рубля на уровне около 70 руб./$. Особенность оценок Минэкономики — более низкие, чем у Банка России, ожидания объемов импорта в следующие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничение полета государственной мысли об увеличении госрасходов, видимо, уже включено в макропрогнозы экономического ведомства

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Ограничение полета государственной мысли об увеличении госрасходов, видимо, уже включено в макропрогнозы экономического ведомства

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались цифры «Основных параметров сценарных условий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в базовом варианте — этот документ, являющийся макропараметрами будущего бюджетного прогноза как части бюджетной конструкции 2023–2025 годов, на этой неделе был согласован Минфином и передан Минэкономики в комиссию правительства по бюджетным проектировкам. Официальных комментариев по цифрам и конструкции ведомства и правительство не предоставляли, источники “Ъ” в Белом доме подтвердили аутентичность документа.

Напомним, что на прошлой неделе Банк России опубликовал в рамках доклада о денежно-кредитной политике свои варианты макропрогноза для бюджетных целей.

В текущей версии прогноз Минэкономики имеет несколько отличающуюся логику от прогноза ЦБ.

Так, в основании расчетов Минэкономики, очевидно, уже заложена логика новой версии бюджетных правил: цифры, с которыми ознакомился “Ъ”, не сопровождаются прогнозной оценкой цены нефти, крупнейшего экспортного ресурса РФ, поставки которого на внешние рынки с сентября в результате введенных ЕС санкций из-за военной операции РФ на Украине будут ограничены наряду с поставками газа. При этом в ведомстве ожидают де-факто стабильного поступления доходов от экспорта в федеральный бюджет в силу стабильности его денежных объемов — $505,4 млрд в 2023 году, $497,7 млрд в 2024 году и $494,1 млрд в 2025 году. Экспорт 2022 года прогнозируется в $585,3 млрд, незначительно ниже ожиданий ЦБ — при этом Банк России, ориентируясь в своем прогнозе на снижение цен нефти с $80 за баррель в 2022 году до $55 в 2025 году, рассчитывает на схлопывание счета текущих операций через три года. Минэкономики, в свою очередь, ожидает, что сальдо останется сильно активным на всем прогнозном горизонте: после рекордного профицита по счету текущих операций 2022 года ($239,8 млрд, сходно с оценками ЦБ) оно, согласно базовому сценарию ведомства, снизится до $114,9 млрд в 2023 году, $95,5 млрд в 2024 году и $82,4 млрд в 2025 году.

Из этого должно следовать, что бюджетная конструкция в виде, каким его представляет Минэкономики, не будет стимулировать избыточный рост, в том числе опережающий рост импорта,— в цифрах ведомства Максима Решетникова предусмотрен очень слабый рост импорта (с $299 млрд в 2022 году до $340 млрд в 2025 году, в ЦБ его ожидают в $316 млрд в 2022 году и в $361 млрд в 2025 году — отметим, что в расчетах Банка России с учетом долларовой инфляции импорт 2025 года немного, но выше «довоенного» уровня 2021 года, в расчетах Минэкономики — не выше) и на всем периоде, таким образом, сильный торговый профицит.

Точно вычислить цены нефти, которые заложены в прогноз, невозможно, тем не менее конструкция весьма похожа на фиксацию цен нефти в нем на уровне порядка $65 за баррель, а точнее — реализацию давно провозглашавшейся главой Минфина Антоном Силуановым идеи строить бюджет не на концепции «цены отсечения» нефти, а на ограничении федеральных расходов, оплачиваемых доходами от сырьевого экспорта, определенной суммой, с «переходным периодом» на 2023–2024 годы. Цифры Минэкономики лучше, чем прогноз ЦБ, вписываются в эту концепцию — вероятно, она считается в принципе одобренной и, возможно, будет довольно скоро объявлена.

Динамика ВВП в описании Минэкономики выглядит так: спад 2022 года — 4%, спад 2023 года — 2,7%, рост 2024 года — 3,7% (существенно выше прогноза ЦБ), рост 2025 года — 2,6% (ЦБ — 2,5%).

Отметим, что с учетом предполагаемых Минэкономики дефляторов ВВП номинальный рост валового внутреннего продукта 2023 года, наиболее сложного по всем параметрам периода (так, из прогноза Минэкономики следует, что пик поквартального спада ВВП придется на первое полугодие 2023 года, как и пик небольшого всплеска безработицы — до среднегодовых 5,2% по методологии МОТ — с последующим ее сокращением ниже уровня 2021 года — 4,8% — до 4,6% и 4,5% в 2024–2025 годах), будет практически нулевым. Впрочем, для населения более сложной предполагается наступающая осень-зима — спад реальной зарплаты (в основном в силу еще не погасшей к этому времени инфляции) на 2,9% ожидается в 2022 году (в 2023 году — рост на 2,6%, в 2024 году — 3,1%, в 2025 году — 2,5%), динамика реальных располагаемых доходов будет чуть слабее. Пик их прироста придется, согласно цифрам Минэкономики, на 2024 год (3,5%) — одновременно оборот розницы в 2024 году должен вырасти на 5,6% (в 2022 году ожидается падение на 6,6% с последующим ростом в 2%). Динамику услуг Минэкономики ожидает чуть более слабой, чем динамику розницы. Инвестспад в РФ ведомство ожидает двухлетним: спад в 10,8% в 2022 году и 4,9% в 2023 году, рост на 7% в 2024 году и на 3,8% в 2025 году.

Инфляция в сценарии Минэкономики аналогична коридору оценок ЦБ. Динамика среднегодового курса доллара — постепенное ослабление с 68 руб./$ в этом году (то есть со значимой девальвацией рубля до конца 2022 года) до 74,8 руб./$ в 2025 году. Ответа на вопрос, какими операциями поддерживается такой курс при столь сильном ожидаемом профиците торгового баланса, сценарные условия Минэкономики дать не могут — при этом оценки импорта у ведомства показательно, на 5–10% в год, ниже оценок Банка России.

Дмитрий Бутрин