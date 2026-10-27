Срок вместо орденов
Бывший подполковник Константин Фролов приговорен к 21 году строгого режима
“Ъ” стали известны подробности резонансного дела бывшего начальника группы специальных операций 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (позывной Палач), приговоренного к 21 году колонии строгого режима и лишенного звания подполковника и четырех орденов Мужества. Бывший военный, как установил суд, поставил на поток организацию самострелов в зоне СВО с целью получения выплат и наград за боевые заслуги, а также занимался съемкой видео постановочных фронтовых подвигов, которые демонстрировались на ТВ как реальные.
Судья Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда Анатолий Мовчан 27 октября приговорил бывшего начальника группы специальных операций 83-й ОДШБ Константина Фролова, известного по позывному Палач, по совокупности преступных эпизодов к 21 году колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, взятках и махинациях с ранениями, которые, по версии следствия, были получены не в боях, а в результате самострелов (ст. 222, ст. 222.1, ст. 222.2, ст. 290, ст. 159 УК РФ).
Суд также лишил Константина Фролова четырех орденов Мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также воинского звания «подполковник».
Изначально дело Палача слушалось в особом порядке: подполковник полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на своего командира — полковника Артема Городилова. Однако позже Палач заявил ходатайство об изменении порядка рассмотрения дела на общий, отвергнув все предъявленные ему обвинения. Ранее он связывал свое преследование с делом отца — экс-замгендиректора по реализации госпрограммы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова, которому вменили в вину коррупционные преступления.
Процесс проходил в закрытом режиме, однако источники “Ъ” сообщили, что экс-офицер, по версии обвинения, вместе с подельниками (с этим делом связаны более 30 фигурантов) создал организованную группу, совершавшую хищение бюджетных средств.
По материалам дела, в ноябре 2023 года Константин Фролов обратился к должностным лицам штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и заявил о необходимости создать рабочую группу по испытанию беспилотников новых образцов под вымышленным названием «Сатурн-туман ВП» и «Бизон ВП» и необходимости в связи с этим назначить его старшим данной группы. Преступный план, установил суд, предусматривал подбор в подразделение бойцов, согласных на причинение им повреждений, представление в медучреждения ложных сведений о ранениях, а также получение госнаград и выплат за них на основании вымышленных подвигов. Для этого предполагалось снимать постановочные видео с использованием трофейного оружия, боеприпасов, гранат и дымовых шашек.
В частности, в декабре 2023 года на линии боевого соприкосновения фигуранты организовали съемку, для которой заранее заложили заряды на местности по маршруту движения автомобилей, а затем подрывали их, фиксируя происходящее на камеру. В январе 2024 года они сняли ролик, изображавший нападение вражеских БПЛА на их группу. В том же месяце они сымитировали подрыв военнослужащих при разминировании схрона с оружием. В мае того же года Палач организовал съемки ролика на полигоне, во время которого он бросил гранату в блиндаж, однако та отскочила от стены обратно к ногам Фролова и взорвалась, причинив ему реальные телесные повреждения.
Записи, установило следствие, использовались в том числе для обмана медиков. С помощью обезболивающего и скальпелей в якобы полученные в боях раны вживлялись (в икроножные мышцы, бедра, участки живота, плечи, под лопатки и так далее) подготовленные заранее осколки боеприпасов, специально повреждалась одежда и пачкалась кровью. Делалось это иногда в сговоре с врачом. При этом некоторые ролики попадали в СМИ. Так, в феврале 2023-го один из федеральных каналов выпустил сюжет об «уникальной группе снайперов», которой руководил командир с позывным Палач. Корреспондент рассказал, что после седьмого ранения офицер «по велению офицерской чести» отказался от реабилитации и вернулся в строй.
Кроме того, бойцы причиняли себе увечья, стреляя друг в друга.
Так, в сентябре 2023 года Палачу, говорится в материалах дела, выстрелили в предплечье из АК-12 с глушителем с расстояния около полуметра, после чего Фролов «завизжал, упал на землю, где крутился как юла, хотя повреждение не было серьезным», говорится в материалах следствия.
Фигуранты также занимались приобретением трофейного оружия и боеприпасов, в числе которых были пулеметы «Максим», ПКМ, ДПМ (ручной), автоматы АК-74, АК-12, «Грот», снайперские винтовки СВД, М-16, пистолеты ПБ и ПМ, 375 взрывателей УЗРГМ-2, 11 ручных осколочных гранат Ф-1, 25 головных взрывателей М-6, две реактивные кумулятивные тандемные гранаты ПГ-7Р, осколочная граната ОГ-9М, реактивный штурмовой гранатомет РШГ-2 (6Г18), 4 зажигательные трубки ЗТП-300 и 3 зажигательные трубки ЗТП-50, 5 электродетонаторов ЭДП-р, граната GHO-1 (Польша) со взрывателем AF11, боевая ручная осколочная граната М-67 (США), 10 гранат РГД-5, 54 взрывателя УЗРГМ, 9 капсюлей-детонаторов КД-8А, пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена массой 2498,6 г, 20 тротиловых шашек по 400 г, 3 тротиловые шашки по 200 г и 1 тротиловая шашка массой 75 г. Часть арсенала была изъята у преступной группы.
Некоторое оружие использовалось в качестве подарков высокопоставленным должностным лицам, сказано в деле.
Отдельные образцы, как утверждал Фролов, якобы передавались в том числе в парк «Патриот». Сам обвиняемый, согласно показаниям других фигурантов, представлялся куратором военной полиции из ФСБ и сообщал, что имеет «обширные связи в Минобороны».
Адвокат Палача Татьяна Журавлева в разговоре с “Ъ” назвала приговор необоснованным и незаконным. По ее мнению, дело ее доверителя не должно рассматриваться данным судом. «Суд не принял во внимание ни одного ходатайства стороны защиты, не учел, что представленные материалы дела не заверены, откуда поступили — непонятно. На полученных материалах имеется гриф гостайны, и нам не дали их исследовать, что тоже говорит о том, что дело не могло быть рассмотрено этим судом»,— пояснила она.