Срок вместо орденов

В частности, в декабре 2023 года на линии боевого соприкосновения фигуранты организовали съемку, для которой заранее заложили заряды на местности по маршруту движения автомобилей, а затем подрывали их, фиксируя происходящее на камеру. В январе 2024 года они сняли ролик, изображавший нападение вражеских БПЛА на их группу. В том же месяце они сымитировали подрыв военнослужащих при разминировании схрона с оружием. В мае того же года Палач организовал съемки ролика на полигоне, во время которого он бросил гранату в блиндаж, однако та отскочила от стены обратно к ногам Фролова и взорвалась, причинив ему реальные телесные повреждения.