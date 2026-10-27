Сдается в ягодные руки

«Конечно же, для Wildberries это не очень простой и легкий шаг. Во-первых, увеличивается стоимость и хранения, и логистики, всего остального. Когда раньше было десять складов крупных, и туда все привозилось и оттуда централизованно все возилось, с точки зрения и управления, и логистики, и всего остального было проще. А теперь будет удорожание. То есть для маркетплейсов Wildberries данная схема становится дороже, потому что много разных складов — это все равно больше хаоса, чем структуры. Конечно же, за все склады нужно платить. Да, они за свои склады тоже платили. Но в данном случае ты платишь и за то, что ты арендуешь склад, и плюс за то, что нужно на этот склад товар довезти, забрать с него. Плюс это новые действия по последней миле, которые теперь ложатся на сам маркетплейс.