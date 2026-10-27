Сдается в ягодные руки
Как аренда складов повлияет на доставку и сколько за нее заплатит Wildberries
Wildberries запустил сервис аренды складов. По информации РИА Новости, полученной от самой компании, владельцы крупных складских помещений смогут сдавать их маркетплейсу в долгосрочное пользование. Объекты будут использовать как сортировочные центры или склады для хранения товаров.
Маршруты доставки станут сложнее, а конечная цена для покупателей, вероятно, вырастет, считает основатель платформы «Меркатус» и селлер Лео Шевченко:
«Конечно же, для Wildberries это не очень простой и легкий шаг. Во-первых, увеличивается стоимость и хранения, и логистики, всего остального. Когда раньше было десять складов крупных, и туда все привозилось и оттуда централизованно все возилось, с точки зрения и управления, и логистики, и всего остального было проще. А теперь будет удорожание. То есть для маркетплейсов Wildberries данная схема становится дороже, потому что много разных складов — это все равно больше хаоса, чем структуры. Конечно же, за все склады нужно платить. Да, они за свои склады тоже платили. Но в данном случае ты платишь и за то, что ты арендуешь склад, и плюс за то, что нужно на этот склад товар довезти, забрать с него. Плюс это новые действия по последней миле, которые теперь ложатся на сам маркетплейс.
Это точно удлинит срок доставки: день, минимум два, три. Такие склады, они нужны для того, чтобы товар сохранить. Это скажется и на покупателе, и на объеме продаж. Чем длиннее логистика, чем дольше товар доставляется покупателю — тем процент выкупа и заказов меньше. Что касается цены, скорее всего, сейчас в моменте это не скажется на долгосрочном периоде, потому что все затраты, которые в любом месте, в любом цикле цепочки возникают, они всегда перекладываются на покупателя».
Формально Wildberries принимает предложения от 10 тыс. кв. м с рабочей высотой от 3,5 м. Но это лишь первоначальный отбор. По оценкам экспертов, значение будут иметь также удобные выезды на магистрали, наличие парковки, системы пожаротушения и, конечно, меры защиты от беспилотников. К сотрудничеству с Wildberries готова лишь примерно половина собственников, говорит гендиректор индустриального агентства «Герцен» Ярослав Туа:
«Wildberries как арендатор и ранее был довольно сложным, у него очень массивный и очень зарегулированный юридический отдел. Они предъявляют большое количество требований к объекту с точки зрения его безопасности. Самый неприятный момент — они очень высокоинтенсивно эксплуатируют складские площади, тем самым, фактически сокращая время эксплуатации до капитального ремонта или до каких-то отдельных косметических эпизодов с ремонтом.
Мы фиксируем ряд собственников. В основном это профессиональные игроки, которые в прошлом уже имели опыт сотрудничества с Wildberries или хотя бы с ними были в обсуждениях возможного сотрудничества. Этот ряд собственников, как правило, это скорее относительно небольшие объекты, оценивают риск такого вероятного инцидента как относительно небольшой и склонны заключаться с этим арендатором. Но это касается не всех. Я думаю, как минимум половина собственников просто на эмоциональном факторе не хотят даже допускать такой риск. Особенно если это площади 50 тыс. и больше, потому что вероятность сразу растет.
В Московском регионе сейчас ориентир для обычного арендатора — это 10 тыс. руб. за метр в год. Это ставка без НДС и без эксплуатационных расходов. В тех переговорах, которые мы видим сейчас, речь идет о повышении ставки на 10-20%, то есть коридор для торга где-то 11-12 тыс. руб. в базе. Вот примерно по такой цене мы и ожидаем заключение этих сделок».
Поднимать ставки сильнее смогут лишь те владельцы, у которых мало конкурентов в нужной Wildberries локации. По оценкам экспертов, согласие компании будет зависеть также от срочности запуска, страхового покрытия и условий договора.