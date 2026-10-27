Участники саммита Форума стран — экспортеров газа приняли Московскую декларацию
Участники Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) подписали декларацию по итогам саммита в Москве. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.
Члены объединения обязуются наращивать потребление газа во всех сферах экономики, продвигать «прагматичный, справедливый и сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике», поддерживать «реалистичную климатическую повестку», а также использовать природный газ для перехода к возобновляемой энергетике, укрепляя его «экологическое лидерство». Кроме того, экспортеры газа намерены больше консультироваться между собой, чтобы согласовать действия по обеспечению безопасности поставок.
Страны-участницы ФСЭГ выразили обеспокоенность из-за негативного влияния конфликтов на Ближнем Востоке на устойчивость мирового газового рынка. Речь идет о дестабилизации поставок, повышенной неопределенности, волатильности цен и возросших рисках для инвесторов.
В состав ФСЭГ входят 12 стран, включая Россию, ОАЭ, Ливию, а также восемь стран-наблюдателей — Ангола, Азербайджан, Ирак и другие. На саммит 27 октября приехали президенты Ирана и Экваториальной Гвинеи, эмир Катара, председатель президентского совета Ливии, вице-президент Венесуэлы.