Участники саммита Форума стран — экспортеров газа приняли Московскую декларацию

Члены объединения обязуются наращивать потребление газа во всех сферах экономики, продвигать «прагматичный, справедливый и сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике», поддерживать «реалистичную климатическую повестку», а также использовать природный газ для перехода к возобновляемой энергетике, укрепляя его «экологическое лидерство». Кроме того, экспортеры газа намерены больше консультироваться между собой, чтобы согласовать действия по обеспечению безопасности поставок.