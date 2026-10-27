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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Происшествия

В Орле под завалами атакованного ВСУ завода нашли тело пятого погибшего

Во время поисковых работ на атакованном ВСУ заводе в Советском районе города Орел нашли тело сотрудника, который был последним в списке пропавших без вести. Общее число погибших в результате ракетной атаки выросло до пяти.
«Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в «Макс». Семьям погибших и пострадавших, отметил он, оказывается необходимая помощь и поддержка.
По словам главы региона, на стационарном лечение в больнице сейчас находятся семеро пострадавших. На месте происшествия все еще работают экстренные службы. Господин Клычков напомнил, что о компенсациях за поврежденное имущество можно узнать в администрации города. Ракетный удар по заводу произошел 23 октября.
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