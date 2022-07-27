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Сергея Лаврова тепло приняли в жару

Министр иностранных дел РФ нашел понимание в Африке

Глава МИД РФ Сергей Лавров завершил в среду пятидневное турне по странам Африки. За это время он не только встретился с руководством четырех государств — Египта, Конго, Уганды и Эфиопии, но и успел пообщаться с представителями Лиги арабских государств и Африканского союза. А тем временем в Вашингтоне и Брюсселе не устают твердить об усилении роли России и Китая в Африке и пытаются перетянуть страны континента на свою сторону, в том числе убеждая в ответственности Москвы за кризисы в сфере энергетики и продовольствия.

Африка не может отвернуться от россиян, дал понять президент Уганды Йовери Мусевени на встрече с Сергеем Лавровым. «Эти люди были с нами последние 100 лет, как мы можем автоматически быть против них?» — сказал он

Африка не может отвернуться от россиян, дал понять президент Уганды Йовери Мусевени на встрече с Сергеем Лавровым. «Эти люди были с нами последние 100 лет, как мы можем автоматически быть против них?» — сказал он

Фото: Пресс-служба МИД России

Африка не может отвернуться от россиян, дал понять президент Уганды Йовери Мусевени на встрече с Сергеем Лавровым. «Эти люди были с нами последние 100 лет, как мы можем автоматически быть против них?» — сказал он

Фото: Пресс-служба МИД России

Первой остановкой Сергея Лаврова в его африканской поездке стал Каир, куда он прибыл еще в конце минувшей недели. Египет — крупнейший торговый партнер России в Африке. По итогам 2021 года товарооборот между странами составил $4,8 млрд. Кроме того, на египетском рынке работают 470 российских компаний, их инвестиции составили порядка $8 млрд. В этом году Египет принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя. Делегацию возглавляла министр торговли и промышленности Невин Гамия. А президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил на пленарном заседании с участием президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева посредством видеосвязи, отметив участие Москвы и Каира в реализации «крупных амбициозных проектов». Главный из них — строительство АЭС «Эд-Дабаа». На прошлой неделе, буквально за несколько дней до визита Сергея Лаврова в Каир, на строительной площадке АЭС состоялась церемония заливки бетона. На ней присутствовали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер.

Этот и другие совместные проекты Сергей Лавров обсудил в Каире как с президентом ас-Сиси, так и со своим коллегой Самехом Шукри. С последним Сергей Лавров встречался совсем недавно — в апреле, когда тот приезжал в Москву в составе контактной группы Лиги арабских государств по Украине. Эта же тема поднималась и на последних переговорах. Ей также было уделено основное внимание во время выступления господина Лаврова перед дипломатами, аккредитованными при Лиге арабских государств (ЛАГ), чья штаб-квартира находится в Каире. Аналогичная встреча с постоянными представителями стран—членов Африканского союза состоялась в конце турне министра, в Аддис-Абебе.

Арабские, равно как и африканские, страны озабочены вопросом продовольственной безопасности, и эта тема обсуждалась во всех четырех столицах, где побывал Сергей Лавров.

Тем более что его турне состоялось сразу после подписания в Стамбуле документов о содействии России вывозу украинского зерна и о снятии ограничений на поставку российских сельхозпродуктов на экспорт (хотя прямых санкций в этой сфере со стороны Запада нет, де-факто было создано немало препятствий).

Несколько дней подряд Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, раз за разом повторял, что российской вины в создании продовольственного кризиса, так же как и в повышении цен на энергоресурсы, нет, а речь идет о просчетах Запада в реализации своей экономической политики.

По словам главы МИД РФ, «африканские друзья» понимают реальное положения дел. Но присутствующие на пресс-конференциях журналисты все равно продолжали спрашивать, готова ли Россия обеспечить продовольственную безопасность.

Такие настойчивые расспросы оказались в итоге на руку Москве. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем российский министр. «Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции... и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает»,— сказал он в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Аналогичную мысль высказывал и президент Франции Эмманюэль Макрон, который отправился на этой неделе в собственное африканское турне, а также другие европейские политики. Как рассказал Сергей Лавров, в Каире ему показали протокол, который был распространен среди дипкорпуса секретариатом ЛАГ. «В документе сообщалось о демарше, предпринятом перед ЛАГ группой западных послов: США, Франции, Германии, Великобритании, а также представителем Евросоюза, с требованиями к нашим арабским друзьям, во-первых, осудить, а во-вторых, заявить о неприятии действий, которые совершает Россия»,— сообщил российский министр. По его словам, особо подчеркивалось, что «нельзя подписывать с нами каких-либо документов и фотографироваться». Известно также и о высказываемой западными дипломатами озабоченности в связи с выступлением Сергея Лаврова в Аддис-Абебе. Тем более что турне российского министра также совпало с поездкой в Египет, ОАЭ и Эфиопию специального посланника США по странам Африканского Рога Майкла Хаммера.

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Для Вашингтона активизация российских контактов с африканскими странами стала вопросом национальной безопасности. Еще в конце апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект «о противодействии злонамеренной деятельности России в Африке». Сейчас документ находится на рассмотрении Сената. Когда он будет принят, пока неясно. Но на прошлой неделе американские сенаторы на слушаниях в комитете по вооруженным силам обратились к генерал-лейтенанту морской пехоты Майклу Лэнгли, чья кандидатура рассматривается на пост главы Африканского командования ВС США, с просьбой подробно рассказать, как он будет пытаться противостоять действиям Москвы.

Сенаторы высказали опасения, что «растущее влияние России на континенте может вытеснить США из богатого горнодобывающего сектора Африки».

Говорилось и о тревоге «в связи с недавним успехом России в мобилизации поддержки среди африканских лидеров против западных санкций». Речь, в частности, идет о поездке президента Сенегала и председателя Африканского союза Маки Саля в Москву в начале июня. По итогам переговоров с Владимиром Путиным господин Саль призвал западные страны отменить рестрикции в отношении российской сельхозпродукции, включая зерно. Такая позиция не устраивает Вашингтон. «Мне больно видеть, как африканские лидеры принимают дезинформацию о том, что вызывает эпидемию голода в Африке»,— сказал сенатор Тим Кейн во время слушаний. Он добавил, что американские политики должны приложить больше усилий для «победы в нарративной войне». Генерал Лэнгли пообещал сделать в этом направлении все, что от него зависит.

Однако пока значительное число африканских стран не торопится принять точку зрения Вашингтона.

«Всякий раз, когда возникают проблемы и некоторые люди хотят, чтобы мы заняли позицию против России, мы говорим: "Эти люди были с нами последние 100 лет, как мы можем автоматически быть против них?"»,— сказал президент Уганды Йовери Мусевени во время встречи с Сергеем Лавровым.

Если в Эфиопии до этого глава МИД РФ был трижды, то в Уганду и Республику Конго он прибыл впервые. В отличие от Египта товарооборот с этими тремя странами у России очень низкий (не превышает $500 млн), но потенциал сотрудничества чрезвычайно высок, не говоря уже об их политическом влиянии на африканском континенте.

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«Президент Конго Дени Сассу-Нгессо и президент Уганды Йовери Мусевени — патриархи африканской политики. Первый с небольшим перерывом находится у власти с 1979 года, второй — с 1986-го. Оба пользуются большим влиянием не только внутри страны, но и в целом в регионе. И то, что они говорят, зачастую основывается на понимании ими позиций других африканских лидеров»,— сказал “Ъ” директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов. Отдельно он напомнил о политическом, экономическом и военном влиянии на востоке Африки Эфиопии, хотя она сейчас и переживает непростые времена. «Все три страны стараются не занимать чьей-либо стороны в конфликте между Россией и Западом, и очень знаково, что Сергей Лавров приехал именно сюда, а не в страны, которые на Западе называют в числе основных направлений экспансии России в Африке — например Мали или ЦАР»,— отметил эксперт.

По его словам, Москва пока удачно и весьма активно использует общность интересов России и африканских стран, которые заинтересованы в развитии многополярности и устали от чьего-либо диктата в политике.

«Это пока работает, но нам нужно как можно скорее наполнять сотрудничество практическим содержанием, развивать торговые отношения, выстраивать логистику поставок товаров, а также не забывать о гуманитарной составляющей — обучении африканских студентов в России»,— подчеркнул Андрей Маслов. Он выразил надежду, что к намеченному на середину следующего года саммиту Россия—Африка субстантива в сотрудничестве Москвы с этим континентом прибавится.

Марианна Беленькая

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