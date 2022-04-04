Ближний Восток берется за конфликт в Европе

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В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в необычном мероприятии. Россия давно и охотно играет роль посредника в урегулировании ближневосточных конфликтов. Но на сей раз роли поменялись — посредником выступила Лига арабских государств (ЛАГ), решившая участвовать в примирении России и Украины. С этой целью генсек ЛАГ и министры иностранных дел пяти арабских стран провели встречу с господином Лавровым в Москве, откуда вылетят в Варшаву для встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Похоже, Сергею Лаврову было не вполне уютно в новой для себя роли представителя одной из противоборствующих сторон конфликта, в урегулировании которого в качестве посредников выступили представители арабских стран Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Генсекретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, министр иностранных дел Египта Самех Шукри, министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт и министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Встреча министр иностранных дел России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел стран-членов контактной группы по Украине Организации Лиги арабских государств Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Похоже, Сергею Лаврову было не вполне уютно в новой для себя роли представителя одной из противоборствующих сторон конфликта, в урегулировании которого в качестве посредников выступили представители арабских стран Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Генсекретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, министр иностранных дел Египта Самех Шукри, министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт и министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Встреча министр иностранных дел России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел стран-членов контактной группы по Украине Организации Лиги арабских государств Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

Страны—члены ЛАГ готовы выступать посредниками на переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил в понедельник глава МИД Египта Самех Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров контактной группы ЛАГ по Украине с Сергеем Лавровым. По словам египетского министра, из Москвы делегация ЛАГ направляется в Варшаву. Ранее арабские СМИ сообщили, что там планируется встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Так что у ЛАГ будет возможность узнать все точки зрения на российско-украинский конфликт из первых рук.

В контактную группу ЛАГ вошли главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана и генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт. Уже в Москве, на переговорах в МИДе, к ним присоединился посол ОАЭ в России.

Решение о создании группы по украинскому кризису было принято 9 марта на созванном по инициативе Египта специальном заседании Совета ЛАГ по Украине для «отслеживания и проведения необходимых консультаций и контактов со всеми заинтересованными сторонами с целью содействия нахождению дипломатического решения кризиса».

«Противостояние крупнейших мировых держав окажет давление на всех нас, некоторые из наших народов пострадают. Мы должны быть готовы защищать свои интересы и занимать позиции, которые служат нашим целям»,— сказал тогда господин Абу аль-Гейт. Он также добавил, что возникший кризис грозит арабскому миру серьезными экономическими последствиями, имея в виду прежде всего продовольственную безопасность. Согласно отчету базирующегося в Вашингтоне Института Ближнего Востока (MEI), большинство арабских стран импортируют от 20% (Йемен) до 80% (Египет) пшеницы из России и с Украины.

На пресс-конференции в Москве генсек ЛАГ вновь поднял вопрос о влиянии украинского конфликта на продовольственную безопасность, а также выразил обеспокоенность ростом цен на энергоносители, что, по его словам, подрывает экономику арабских стран.

Упомянул он и о спаде туристического потока из России и с Украины, что также весьма болезненно для региона, в первую очередь для Египта. Еще одна проблема — судьба сотен арабских граждан, которые оказались на Украине. Среди них уже имеются жертвы. В начале российской спецоперации в Харькове погиб алжирский студент, переправить его тело для захоронения на родине пока не получилось.

В Москве арабским министрам изложили видение российской стороны на историю конфликта на Украине. Глава МИД РФ традиционно поместил это в более широкий контекст противостояния России с Западом, прежде всего с США. «Речь о том, что коллективный Запад, окончательно беспрекословно сплотившись под крышей Вашингтона, являет собой ту самую модель однополярного мира, который бы он хотел всеми правдами и неправдами, а в основном неправдами, сохранить»,— сказал Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров. Примерно в том же духе он делал заявления и на самой встрече, проводя аналогии с происходящим на Ближнем Востоке. По словам российского министра, в этом регионе «продолжается кризис, созданный агрессивной политикой некоторых стран, в основном из НАТО, которые вмешиваются в ситуацию и не дают региону устойчиво развиваться для блага всех граждан». Господин Лавров также подтвердил намерение России участвовать в решении арабских проблем, хотя, похоже, теперь Москва сама нуждается в поддержке ЛАГ, как и всех других, кто еще готов вести с ней диалог.

После начала российской «специальной военной операции» арабские страны оказались в непростой, или, как сказал ранее генсек ЛАГ, «деликатной», ситуации.

С одной стороны, многие зависят от экономической, военной и политической помощи Вашингтона, с другой — научены горьким опытом, который заключается в том, что нельзя опираться только на один полюс силы. Москва очень тяжело в последние двадцать лет восстанавливала свои связи со странами Ближнего Востока — с теми, с кем сотрудничала еще в советскую эпоху, и выстраивала новые контакты с теми из арабских стран, кто во времена холодной войны был в западном лагере. И многое получилось — не только на политическом, но и на экономическом направлении. Одной из таких тяжело давшихся побед стал, например, выход России на алжирский рынок пшеницы, который плотно контролировался Францией. По итогам 2021 года из РФ в Алжир было поставлено около 360 тыс. тонн зерна на сумму более $100 млн, тогда как ранее отправлялось не более 10–15 тыс. тонн в год.

Не стоит забывать и о ВТС. В августе прошлого года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что портфель оборонных заказов РФ от стран Африки составляет $14 млрд, из них около $11 млрд приходится на Северную Африку, где основными партнерами России выступают Алжир и Египет.

Ни одна арабская страна открыто не осудила Москву за начало «спецоперации». Все заявления свелись к общим призывам к миру и переговорам. Тем не менее почти все проголосовали в поддержку резолюции Генассамблеи ООН по Украине, осуждающей действия РФ.

Исключениями стали Сирия, безоговорочно вставшая на сторону России, и Марокко, не принявшее участие в голосовании.

В то же время ОАЭ и Саудовская Аравия не поддались давлению США, которые хотели добиться от них увеличения добычи нефти на фоне роста цен на энергоносители, а также осуждения «специальной военной операции». Впрочем, инвестиционное сотрудничество с Россией Абу-Даби в лице фонда Mubadala Investment Company — самого крупного по объему инвестиций в РФ ближневосточного фонда — все-таки пришлось приостановить. Важна также позиция Алжира и Катара — крупнейших газовых экспортеров. Пока они не могут заменить российский газ в Европе, но переговоры на будущее с отдельными европейскими странами уже ведутся. Да и давление США усиливается.

Напомним, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль, Палестину, Марокко и Алжир. В ходе визита в Рабат также состоялась его встреча с находящимся там наследным принцем Абу-Даби и фактическим правителем ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Помимо двусторонних отношений со всеми своими собеседниками госсекретарь обсуждал и ситуацию на Украине. Еще до поездки господин Блинкен не скрывал, что будет ставить вопрос о том, чтобы надавить на Россию. Подводя итоги визита на пресс-конференции в американском посольстве в Алжире, он просто бил по больному, сконцентрировавшись на продовольственной проблеме. «Теперь многие в этом регионе по-другому ощущают боль от российского вторжения на Украину, с ростом цен на продовольствие, особенно на пшеницу. Фермеры на Украине вместо того, чтобы ухаживать за своим урожаем, были вынуждены либо бороться за будущее и независимость своей страны, либо бежать. Суда с зерном не выходят из черноморских портов, потому что они заблокированы агрессией России»,— сказал он, отметив, что растет число людей, страдающих от голода. По словам Энтони Блинкена, это «еще одна причина, по которой международное сообщество должно усилить давление на Россию».

Впрочем, в Москве используют практически те же аргументы, возлагая вину на Запад. «Как эта ситуация влияет на наши двусторонние отношения, отношения в целом с арабским миром, странами Ближнего Востока и севера Африки? Влияет не сама ситуация на отношения, влияют те абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении Российской Федерации, которые бьют очень больно прежде всего по мировой экономике»,— сказал Сергей Лавров. Со своей стороны, генсек ЛАГ очень осторожно высказался по вопросу о позиции арабских стран в отношении антироссийских санкций США и ЕС. «Необходимо признать, что арабские государства имеют свои интересы, и эти интересы необходимо защищать всем, каждому арабскому государству»,— сказал он, добавив, что каждый вопрос необходимо рассматривать с точки зрения Совбеза и Генассамблеи ООН.

То есть санкции арабские страны не поддерживают и по возможности соблюдать их не будут, если, конечно, жизнь не заставит.

В их интересах, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, а Россия сохранила свой голос на международных площадках, чтобы все вновь не вернулось к однополярному миру. «Наше послание украинской стороне такого же содержания, что я адресовал Сергею Лаврову: какой вы видите нашу роль, что вы хотите, чтобы мы сделали для прекращения огня и возвращения к нормальной жизни, чтобы это положительно отразилось на мировой ситуации и ситуации в арабском мире с учетом тех негативных последствий, что мы испытываем»,— сказал генсек ЛАГ. Вид у него при этом был растерянный.

Марианна Беленькая