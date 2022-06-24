Лекция о международном разложении

24 июня президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в саммите БРИКС+, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что российский президент оказался на обширном международном форуме, где, пользуясь случаем, попытался поднять коллег на борьбу с западным миром, дающим трещины во все стороны. И снова он, надо же, встретился с Касым-Жомартом Токаевым.

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Владимир Путин принял участие, можно сказать, в глобальном международном саммите

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Саммит БРИКС+ оказался, можно сказать, впечатляющим. В нем принимали участие кроме постоянных членов БРИКС, то есть премьер-министра Индии Нарендры Моди, председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина, президента ЮАР Сирила Рамафосы и вице-президента Бразилии Амилтона Морана (президент Болсонару улетел домой), еще и много непостоянных, то есть приглашенных, а значит, собственно говоря, тех, кто и составляет «+»: президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Джоко Видодо (собирается в Москву), президент Ирана Сеид Эбрахим Раиси, президент, что примечательно, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб, президент Сенегала Маки Салл (недавно был в Москве), премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Фиджи Вореке Баинимарама и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед (вряд ли увидим в Москве).

То есть Владимир Путин уже не один год не участвовал в международном форуме такой силы.

При этом интересно, что председателю КНР как организатору саммита не отказал никто из приглашенных.

А попробуй откажи. Да и желающие вряд ли найдутся: всем по крайней мере интересно оказаться в новой для себя ситуации. Ты вроде не противостоишь западному миру, но ведь и не с ним.

Конечно, саммит начали готовить задолго до спецоперации. Но никто и после ее начала не отказался от участия — нет, пока не в ней, а в нем.

И было очевидно, что Владимир Путин постарается воспользоваться таким количеством коллег по своему усмотрению.

Но не было очевидно, насколько велик будет замах. А он оказался велик.

— Хотел бы особо отметить,— господин Путин не терял времени,— что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов! В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах... Каких правилах, кто эти правила придумал... Непонятно...

Президент России даже отбросил на этих словах текст своей речи на стол, словно подчеркивая, как тема задевает его и как он чего-то разволновался.

И правильно, что отбросил: перед ним был все-таки еще и телесуфлер.

— Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким, придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса,— все это лишь обострило кризисные явления в мировой экономике! — продолжал господин Путин, и не исключено, что некоторые из приглашенных, может, уже и не рады были, что поспешили не отклонить приглашение председателя КНР.

Ведь важно, что их молчание уже можно было расценить как знак согласия (это мог сделать и господин Путин, и господин Байден). Видео-конференц-связь опутала их и даже спутала — кого-то по рукам и ногам, кому-то карты, а кого-то — с кем-то.

Все они теперь были тут людьми, которые слушали речь российского президента и не возразили ему. То есть одобрили.

— Глобальная торговля,— говорил господин Путин,— погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы и принципы ВТО. Здесь коллеги вспоминали сейчас про ВТО, но мы же знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации последние годы! Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные, логистические и инвестиционные цепочки!

Похоже, Владимир Путин не просто пытался объяснить им, что он думает или тем более чувствует и что в связи с этим должны думать и чувствовать они.

Нет, он поднимал всех этих людей на борьбу, и не с Украиной, конечно, а с Большим Западным Миром (Братом).

— Серьезный социально-экономический эффект, особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары,— говорил президент России.— И хотел бы еще раз подчеркнуть, уважаемые коллеги и друзья: это не итог последних месяцев и уж тем более не следствие специальной военной операции, которую Россия проводит по защите Донбасса!

Тут ему вряд ли кто-то доверял как эксперту.

— Хочу подчеркнуть еще раз: резкое усиление инфляции не вчера произошло — это результат нескольких лет, стало результатом многолетней, и причем, подчеркну, безответственной, макроэкономической политики стран «большой семерки», бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов,— неумолимо делал из коллег антиглобалистов российский президент.— Причем эти процессы ускорились с началом пандемии, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги.

Половину из приехавших, может, прежде всего интересовала проблема продовольствия. И они услышали:

— Самым серьезным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. Еще раз хочу сказать — я говорил об этом на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге: напечатали денег, раздали в своих странах — в богатых странах — и как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары. Те же Соединенные Штаты были недавно экспортером продовольствия... Нетто-экспортером!.. А теперь они больше, по-моему, на 17 миллиардов долларов покупают, чем продают! Вот и результат печальный для мировых продовольственных рынков...

Логика была понятной, и странно, если бы господин Путин всего этого не сказал бы, но энергия, с которой он это делал, даже удивляла. Он хотел элементарно восстановить участников ВКС против западных стран.

Вряд ли это удалось бы за один раз. Но почему не попробовать? И к тому же, когда еще следующий случай представится?

— Причем скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения... По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»,— добавил господин Путин.

Даже французская королева неожиданно пострадала: ее, если кто забыл, можно было начинать заново ненавидеть, как и всех, кто противостоит нуждающимся и беднейшим в их жестокой, но от этого еще более справедливой классовой борьбе.

— Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна... Кстати говоря, урожай у нас намечается хороший! — воскликнул господин Путин, словно только сейчас это припомнил.— Бог даст, все будет нормально, и от (имелось в виду, видимо, «вместо».— А.К.) 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов зерновых!

То есть и новость, можно сказать мировая, содержалась в этом докладе. Да, именно в таких случаях говорят: «Но есть и хорошие новости!»

— Тем не менее усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее,— вроде бы погрустнел президент России.— При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты! Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы и плюс семь миллионов тонн кукурузы... Тоже кое-что, но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает...

Оставалось только развести руками. И что такое пять-шесть миллионов тонн пшеницы в сравнении с намечающимися 13 миллионами тонн?

— Но дело-то,— продолжал российский президент,— даже не в этом: я уже публично много раз заявлял, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию.

А они, конечно, не разминируют. Это было бы очень странно с их стороны.

— Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями Секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного — конструктивного подхода со стороны сегодняшних киевских властей! — констатировал господин Путин.

Можно не сомневаться: подход киевских властей будет сформулирован этим же вечером. Россия и Украина уже две недели меряются этими подходами.

Господин Путин намекнул на то, кто еще, кроме собравшихся на ВКС коллег, может его заинтересовать в близком будущем (то есть на свои новые жертвы):

— Не менее востребовано и расширение взаимодействия с такими региональными объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Афросоюз, Сообщество Карибского бассейна, Совет арабских государств Персидского залива, Ассоциация сотрудничества прибрежных стран Индийского океана...

Еще есть где, с кем, а главное — против кого начать по-настоящему дружить.

Присутствующие тоже высказались, никто с российским президентом не спорил, кроме, пожалуй, одного человека.

Интересно, что это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Здесь он выступал на всякий случай на английском языке.

И он рассказал, что на самом деле проблема продовольственной безопасности действительно существует.

— Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться,— пояснил господин Токаев.

То есть он действительно опять спорил с господином Путиным (а с момента пленарной сессии ПМЭФ и девяти дней-то еще не прошло), который только что, кажется, утверждал, что проблема в том, что «западные страны дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции», а все остальное на самом деле не имеет особенного значения.

А президент Казахстана настаивал, что именно разрушенные цепочки поставок продовольствия (читай: в результате истории с Украиной, ибо все остальные цепочки никак сейчас не страдают) виноваты в этом кризисе.

— Сегодня,— сообщил президент Казахстана,— три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия (Китай, Индия и Бразилия, не считая США.— А.К.) являются членами организации (БРИКС.— А.К.), а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового.

То есть все проблемы, имел он в виду, можно решить и без участия России.

Но главное, что Касым-Жомарт Токаев приветствовал концепцию одобренного БРИКС «Сообщества единой судьбы человечества».

Осталось лишь понять, куда эта судьба заведет человечество.

Впрочем, ждать, чтобы наступила ясность, всем нам, похоже, не так уж долго.