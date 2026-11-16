При ночной атаке БПЛА на Кубани пострадали шесть человек
В Северском районе Краснодарского края при атаке БПЛА пострадали шесть человек, сообщил в «Максе» глава района Алексей Чеверев. По его словам, в числе пострадавших — ребенок.
Господин Чеверев рассказал, что атаку дронов отражали более пяти часов. В станице Северской повреждены несколько жилых домов. Пострадавших доставили в медучреждение, подробности об их состоянии глава района не привел.
Оперштаб Краснодарского края с утра сообщал о троих пострадавших. По данным штаба, из-за атаки беспилотников также произошел пожар на предприятии в поселке Ильском. Название объекта и площадь возгорания неизвестны.