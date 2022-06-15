О дивный новый ПМЭФ

В среду открылся 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Из-за продолжающейся российской военной операции на Украине официальные представители и бизнесмены большинства западных стран мероприятие проигнорировали. О международной изоляции России тем не менее говорить не приходится: в Санкт-Петербург приехали представительные делегации из более чем 40 государств, включая Египет, страны—гостя форума. Но настоящий фурор произвело участие в ПМЭФ представителей движения «Талибан», которое власти РФ официально считают террористическим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые участники форума уже вызвали ажиотаж в прессе. Прежде всего, это небольшая делегация движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане в прошлом году. В России оно официально считается террористическим и запрещено

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Некоторые участники форума уже вызвали ажиотаж в прессе. Прежде всего, это небольшая делегация движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане в прошлом году. В России оно официально считается террористическим и запрещено

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первая часть девиза форума этого года в Санкт-Петербурге — «Новый мир — новые возможности» — хорошо подходит к текущей ситуации. Про «новые возможности» точнее напишут коллеги из экономического и бизнес-блока “Ъ”, но международная обстановка, в которой проходит юбилейный ПМЭФ, за последние месяцы действительно кардинально изменилась.

Это раньше международный экономический форум в Санкт-Петербурге называли «российским Давосом» по аналогии с самым известным такого рода мероприятием в Швейцарии. На ПМЭФ приезжали европейские лидеры (канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты Франции Николя Саркози и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Маттео Ренци), высокопоставленные представители международных структур (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава МВФ Кристин Лагард), а главное — крупные бизнесмены и инвесторы со всего мира.

Продолжающаяся с 24 февраля военная операция России на Украине, как пишут американские и европейские СМИ, сделала ПМЭФ «токсичным» для большинства западных участников. Общаясь с российскими журналистами накануне форума, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил: в этом году официальных делегаций из так называемых недружественных стран в Санкт-Петербурге не будет.

Напомним, в перечне «недружественных» государств и территорий, утвержденном правительством РФ 5 марта 2022 года,— 48 субъектов, включая США и Великобританию, все государства—члены Евросоюза, Австралию, Японию, Канаду, Швейцарию. «Недружественными» они были объявлены после того, как ввели санкции в отношении России. По данным Bloomberg, бизнесмены из ряда стран, вошедших в этот список, на ПМЭФ все же зарегистрировались, но их в разы меньше, чем в прошлые годы.

Бойкот со стороны западных стран, впрочем, не означает, что форум перестал быть международным.

Как уже писал “Ъ” (см. номер от 1 июня), в то время как граждане США и стран Европы, по данным опросов, резко осуждают Россию и готовы на разрыв экономических связей с ней из-за Украины, респонденты в Азии и Африке в целом индифферентны к происходящему на Украине и выступают за продолжение сотрудничества с РФ. На Ближнем Востоке и в Латинской Америке мнения разделились, но и там многие, даже осуждая военную кампанию России на Украине, считают, что бизнес-связи с ней из-за этого рвать не стоит.

Юбилейный ПМЭФ этот расклад наглядно подтверждает. В Санкт-Петербург приехали высокопоставленные официальные представители из более чем 40 государств. Посольства 80 стран прислали своих дипломатов. В основном это как раз государства Ближнего Востока и Африки, Азии, Латинской Америки. Главная страна—гость форума в этом году — Египет. Представительные делегации зарегистрировались и от стран постсоветского пространства, входящих в курируемые Москвой интеграционные структуры — ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Бизнес-делегации также в основном представлены упомянутыми регионами.

В Кремле в этом проблемы не видят. «Иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных Штатов или из стран ЕС. Гораздо более крупные инвесторы бывают на Ближнем Востоке, в Китае, Индии, Индонезии, на Филиппинах, в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада,— сказал накануне журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Эти инвесторы и предприниматели будут принимать активное участие в форуме. Мы понимаем, что они все, конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые выкручивают им руки, угрожают им, но подобный шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке».

В пленарном заседании ПМЭФ 17 июня наряду с президентом РФ Владимиром Путиным примут участие его казахский и египетский коллеги Касым-Жомарт Токаев и Абдель Фаттах ас-Сиси (последний по видеосвязи). Ожидается видеообращение председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин значительную часть своего выступления «посвятит задачам, которые сегодня стоят и будут завтра стоять перед Россией, по обеспечению экономического развития страны».

«На форуме предстоит проанализировать масштабы социально-экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер»,— заявил помощник президента. Он выразил надежду, что на ПМЭФ «будут высказаны дополнительные соображения о том, как нам, России, двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях».

В целом же на ПМЭФ ожидается более 13,5 тыс. участников (включая представителей 1244 компаний из России и 265 иностранных фирм). Как рассказал в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в дни форума город посетят также 77 глав субъектов РФ, 32 руководителя федеральных служб и агентств, 16 российских министров, девять вице-премьеров. Освещать мероприятие будут почти 4,2 тыс. журналистов из 30 стран.

Некоторые участники форума уже вызвали ажиотаж в прессе. Прежде всего это небольшая делегация движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане в прошлом году. В России оно официально считается террористическим и запрещено. Что не помешало талибам прибыть на ПМЭФ для проведения переговоров с российскими компаниями о поставках Афганистану энергоресурсов и зерна. При этом власти РФ не признали новое правительство легитимным и, как уточнил вчера Дмитрий Песков, пока не собираются это делать.

Кроме того, в форуме впервые примут участие делегации из недавно признанных Россией Донецкой и Луганской народной республик. О международной ситуации участникам форума впервые расскажут пранкеры Вован и Лексус, а также недавно вышедший из американской тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко. Новый мир мало чем похож на старый.

Елена Черненко, Санкт-Петербург