Одежда рвет барьеры
Российские потребители увеличили онлайн-покупки за границей на 72%
Российские покупатели в январе—сентябре 2026 года потратили 550 млрд руб. на онлайн-покупки товаров из-за рубежа, это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на покупки у иностранных селлеров, предлагающих широкий ассортимент товаров, в дальнейшем будет ограничиваться тем, что с начала 2027 года на такие покупки вводится НДС в размере 22%.
В январе—сентябре 2026 года оборот трансграничной торговли составил 550 млрд руб., что больше на 72% год к году, следует из данных Infoline. У Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) этот показатель за аналогичный период составил 374,3 млрд руб., что на 58% выше, чем год назад. Эта динамика выше итогов девяти месяцев 2025 года, когда объем вырос всего на 25%, отмечают в АКИТ.
В CDEK.Shopping сообщили “Ъ”, что в январе—сентябре 2026 года число заказов зарубежных товаров клиентов компании увеличилось на 61% год к году. Например, количество заказов одежды, обуви и аксессуаров выросло на 53%, конкретно премиальных брендов — на 62%. В Ozon говорят, что трансграничные продажи остаются нишевым сегментом с ограниченным спросом: сейчас его объем не превышает 3–4% от всего объема интернет-торговли в России. В Wildberries отказались от комментариев.
Повышенный спрос на товары из-за рубежа связан с тем, что зачастую они дешевле, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Кроме того, из-за границы зачастую заказывают те товары, локальное предложение которых не покрывает спрос или не имеет достаточного разнообразия, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Конкурентоспособность зарубежных товаров формируется также за счет масштабов производства, развитой сети поставщиков компонентов и высокой конкуренции между фабриками, говорит операционный директор агентства «Шольчев» Полина Артемьева. По мнению аналитика Data Insight Сергея Семко, основной причиной роста трансграничной торговли стал тот факт, что сроки доставки ряда продукции из-за рубежа сравнялись по скорости с показателями внутри страны.
В этом году более заметный рост трансграничной онлайн-торговли может быть связан и с вводом НДС 22% на зарубежные товары в 2027 году, считает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его мнению, перед введением нового налога предприниматели стараются пополнить запасы до конца года и активно заказывают из-за рубежа.
Предложение ввести НДС в размере 22% на трансграничные онлайн-покупки была внесена в правительство РФ в рамках бюджетного пакета в сентябре 2026 года. С конца 2025 года власти обсуждали более щадящие варианты, предусматривающие поэтапное повышение НДС, например, с 5–7% в 2027 году до 22% в 2030-м. Но в итоге от этих сценариев отказались. Платить НДС в качестве агентов будут сами российские онлайн-площадки.
В 2027 году темпы роста трансграничной онлайн-торговли могут значительно замедлиться из-за ввода нового налога, считает Сергей Семко. По прогнозу Data Insight, по итогам следующего года объем рынка может составить 980 млрд руб., увеличившись на 51% год к году. Этот рост будет на 26 процентных пунктов (п. п.) ниже, чем по итогам 2026 года. Рост числа заказов прогнозируется на уровне до 62% (замедление на 29 п. п.), примерно до 860 млн.
Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ, в феврале 2026 года:
«Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа — это справедливые условия для российских и иностранных продавцов».
Введение НДС на трансграничные онлайн-продажи позволит обеспечить равные условия конкуренции для добросовестных российских компаний и производителей, считает Михаил Бурмистров. Вместе с тем поэтапное введение налога, которое обсуждалось ранее, дало бы рынку и логистическим операторам время адаптироваться к новым правилам. По мнению эксперта, резкое увеличение нагрузки может привести к перетоку части спроса в серый сегмент: товары не исчезнут, но часть покупок переместится на нерегулируемые каналы. Артур Гафаров добавляет, что введение НДС приведет к росту цен на зарубежные товары на 15–20%. Сильнее всего спрос изменится там, где первоначальная разница в стоимости была небольшой, прогнозирует Полина Артемьева.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 1