Сергею Лаврову протянули рупию дружбы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Индию с визитом, открывшим счет личным контактам представителей руководства двух стран после декабрьской поездки в Дели президента РФ Владимира Путина. Стратегическое партнерство подверглось испытанию в связи с противостоянием России и Запада. Отказавшись участвовать в войне санкций и в марте этого года в четыре раз увеличив закупки российской нефти, Индия ищет способы вывести из-под удара сотрудничество с Москвой. Одной из тем переговоров Сергея Лаврова в Дели стали перспективы создания новой системы платежей, альтернативной SWIFT, которая позволит вести расчеты в рупиях и рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар

Фото: DrSJaishankar / Twitter, Reuters Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар

Фото: DrSJaishankar / Twitter, Reuters

Сергей Лавров продолжил региональное турне, в ходе которого ранее посетил Китай, двухдневным визитом в Дели. В пятницу ключевыми событиями стали переговоры с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром и премьер-министром Нарендрой Моди.

Предыдущая поездка Сергея Лаврова в Дели состоялась 6 декабря прошлого года. Тогда в рамках саммита президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди Сергей Лавров вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу принял участие в первой в истории российско-индийской встрече в формате «два плюс два». С тех пор ситуация в мире кардинально изменилась в связи с российской «специальной военной операцией» на Украине. Война санкций против РФ стала испытанием на прочность для отношений Москвы и Дели, имеющих статус привилегированного стратегического партнерства.

«Я очень рад новой встрече с нашими друзьями. Дружба — это ключевое слово, чтобы описать историю наших отношений. Они были очень устойчивыми на протяжении многих трудных периодов в прошлом, и у меня нет ни малейших сомнений, что взаимное уважение и поиск баланса интересов будут преобладать в наших отношениях и в будущем»,— заявил Сергей Лавров в ходе встречи с Субраманиямом Джайшанкаром. «Наши западные коллеги сейчас хотели бы свести любые важные международные вопросы к кризису на Украине. Мы ничего не скрываем, и мы ценим, что Индия воспринимает эту ситуацию с разных сторон, а не однобоко»,— добавил Сергей Лавров, сообщив, что доложит о переговорах в Дели президенту Путину, который «передал наилучшие пожелания премьер-министру Моди».

Не присоединившаяся к войне санкций Индия заявила о намерении развивать сотрудничество с Россией и в марте этого года по спецпредложению Москвы закупила по сниженным ценам 13 млн баррелей российской нефти (за весь предыдущий год было закуплено 16 млн баррелей). Однако при этом Индия одной из первых в Азии ощутила на себе последствия экономических санкций против России.

Отключение ряда российских банков от системы SWIFT привело к параличу системы расчетов в двусторонней торговле, в связи с чем в первые недели после введения санкций индийские экспортеры так и не смогли получить около $400 млн за уже отправленные в Россию товары. В связи с этим премьер-министр Моди инициировал создание межведомственной рабочей группы для изучения влияния западных санкций против России на индийскую экономику.

Между тем США и их союзники усиливают давление на Индию с требованием прекратить искать способы обойти санкции и отказаться от сотрудничества с Москвой. Накануне приезда Сергея Лаврова в индийскую столицу одновременно прибыли глава МИД Великобритании Лиз Трасс и замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх — американец индийского происхождения, входящий в команду президента Джо Байдена. Господина Сингха называют чуть ли не главным архитектором санкций Вашингтона против Москвы. Кроме того, в четверг Субраманиям Джайшанкар провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Таким образом, дипломатический численный перевес оказался на стороне оппонентов Сергея Лаврова, приложивших максимум усилий, чтобы оторвать Дели от Москвы.

В ходе встречи с главой МИД Индии Лиз Трасс призвала правительство Нарендры Моди «противостоять агрессии России и уменьшить глобальную стратегическую зависимость от страны». «Неспровоцированное вторжение России на Украину подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества свободных демократий в таких областях, как оборона, торговля и кибербезопасность. Более глубокие связи между Великобританией и Индией повысят безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, а также создадут рабочие места и возможности в обеих странах»,— отметила Лиз Трасс.

В свою очередь, Далип Сингх упирал на то, что Индии следует отказаться от планов увеличения закупок российских энергоносителей и других товаров. Позицию Вашингтона накануне переговоров Сергея Лаврова в Дели изложил неназваный представитель Белого дома. «Значительное увеличение Индией закупок нефти у России может подвергнуть Дели большому риску, поскольку Вашингтон готовится усилить санкции против России»,— процитировала в четверг заявление американского представителя газета Times of India. «США не возражают против того, чтобы Индия покупала российскую нефть, но при условии, что она будет делать это по сниженным ценам и без значительного увеличения объемов по сравнению с предыдущими годами.

Все, что делает Индия, должно соответствовать санкциям, в противном случае ей могут угрожать серьезные последствия»,— заявил представитель Белого дома, впрочем, не уточнив, что понимать под «значительным увеличением», которое в Вашингтоне сочтут достаточным основанием, чтобы ввести рестриктивные меры против Индии.

Между тем Индия ищет способы вывести из-под удара сотрудничество с Москвой. Как сообщила в четверг газета Economic Times, Москва и Дели рассматривают возможность создания новой системы платежей, альтернативной SWIFT, которая позволит вести расчеты в рупиях и рублях. По информации издания, уже на следующей неделе Индию посетит группа специалистов Центробанка России для проведения срочных консультаций по созданию нормативно-правовой базы и механизма для взаиморасчетов в условиях санкций против России. Как ожидается, переговорные команды двух стран также разработают специальный механизм для облегчения закупок Индией российской нефти.

«Мы будем готовы поставлять Индии любые товары, которые она захочет приобрести... Мы найдем способ преодолеть искусственные препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада»,— заверил на пресс-конференции в Дели Сергей Лавров. И добавил: «У нас уже есть опыт, как жить в этих условиях (санкций.— “Ъ”), причем жить так, чтобы нам было хорошо и нашим партнерам было хорошо».

«В условиях войны санкций против России центральное место в переговорах Сергея Лаврова в Дели было уделено поиску путей и средств поддержания торговли и инвестиций в условиях западных санкций, которые были направлены против крупных российских банков и юридических лиц,— резюмировал в разговоре с “Ъ” гендиректор портала India Writes Network Маниш Чанд.— Речь может идти об использовании механизма рупия-рубль, но привязанного к другим валютам, таким как китайский юань. Привязка рубля к валюте третьей страны нужна для того, чтобы избежать последствий волатильности российского рубля. Этот платежный механизм поможет индийским экспортерам, которые выражают беспокойство по поводу остановившихся платежей после того, как некоторым российским банкам был заблокирован доступ к SWIFT». По словам собеседника “Ъ”, «обе стороны также планируют создать специальный платежный механизм для военных закупок Индии и предстоящей оплаты оборонной сделки по системам С-400, поскольку речь идет о крупных суммах, исчисляемых миллионами долларов».

По оценкам индийской стороны, как отметил Маниш Чанд, «режим западных санкций будет действовать гораздо дольше, чем продлится спецоперация на Украине».

«Учитывая это, необходимо предусмотреть все механизмы нейтрализации последствий санкций, чтобы они не стали препятствием для стратегического партнерства Москвы и Дели в долгосрочной перспективе»,— добавил эксперт.

Сергей Строкань