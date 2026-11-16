«РИА Новости»: зарплаты выше 500 тысяч рублей зафиксированы в восьми отраслях
В январе-августе работники восьми отраслей экономики в России получали в среднем более 500 тыс. руб. в месяц. Самые высокие доходы зафиксированы в сфере морского пастбищного рыбоводства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.
Работники сферы морского пастбищного рыбоводства занимаются выловом рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. В среднем ежемесячно они получали 1,35 млн руб.
Другие высокооплачиваемые отрасли относятся к финансовой сфере. В частности, управляющие пенсионными резервами НПФ зарабатывали 721 тыс. руб., управляющие ценными бумагами — 645 тыс. руб., сотрудники холдинговых компаний — 529 тыс. руб., перестраховщики — 528 тыс. руб., управляющие инвестфондами — 518 тыс. руб., операторы лотерей — 513 тыс. руб.
О планах компаний сэкономить на выплатах сотрудникам по итогам года — в материале «Ъ» «Без тринадцатой».