Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ЭкономикиРынок труда

«РИА Новости»: зарплаты выше 500 тысяч рублей зафиксированы в восьми отраслях

В январе-августе работники восьми отраслей экономики в России получали в среднем более 500 тыс. руб. в месяц. Самые высокие доходы зафиксированы в сфере морского пастбищного рыбоводства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.
Работники сферы морского пастбищного рыбоводства занимаются выловом рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. В среднем ежемесячно они получали 1,35 млн руб.
Другие высокооплачиваемые отрасли относятся к финансовой сфере. В частности, управляющие пенсионными резервами НПФ зарабатывали 721 тыс. руб., управляющие ценными бумагами — 645 тыс. руб., сотрудники холдинговых компаний — 529 тыс. руб., перестраховщики — 528 тыс. руб., управляющие инвестфондами — 518 тыс. руб., операторы лотерей — 513 тыс. руб.
В этом году россияне впервые за восемь лет снизили зарплатные ожидания. По данным Финансового университета, к концу третьего квартала желаемый ежемесячный доход в среднем составлял 150 тыс. руб. Опрос SuperJob показал, что почти 60% россиян рассчитывают на индексацию зарплаты в 2027 году.
О планах компаний сэкономить на выплатах сотрудникам по итогам года — в материале «Ъ» «Без тринадцатой».