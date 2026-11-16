Axios: Вэнс примет решение об участии в выборах президента в 2027 году
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не принял окончательного решения о том, будет ли он баллотироваться в президенты в 2028 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, господин Вэнс определится с окончательным решением после Нового года, а публично объявить о своих планах может к концу весны 2027 года. Собеседники издания говорят, что такой график принятия решений был намечен у него еще до прошедших промежуточных выборов.
Сейчас вице-президент продолжает обсуждать возможное выдвижение со своей семьей. Ближайшие политические советники господина Вэнса полагают, что ему следует вступить в гонку и что он, скорее всего, так и сделает. Сам господин Вэнс опасается, что преждевременный старт кампании отвлечет внимание от президента Дональда Трампа и осложнит их отношения.
Как отмечает Axios, кроме вице-президента участие в президентских выборах от Республиканской партии рассматривает сенатор от Техаса Тед Круз. Кроме того, потенциально сильным соперником считается госсекретарь Марко Рубио, хотя он ранее заявлял о готовности поддержать господина Вэнса.