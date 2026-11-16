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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

Собянин: с вечера 15 ноября в сторону Москвы летели 600 беспилотников

С 17:00 15 ноября в сторону Московского региона летели около 600 беспилотников. Большую часть удалось сбить на дальних рубежах, еще 191 — вблизи Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».
Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме сегодня в пять утра. Шереметьево уже более восьми часов принимает и отправляет самолеты по согласованию.
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