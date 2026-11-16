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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

В Азове при атаке БПЛА пострадали три человека

Ростовская область ночью подверглась атаке БПЛА. В Азове получили ранения трое мужчин, они госпитализированы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Азове также возникли возгорания на четырех производственных объектах. В Миллеровском районе в слободе Рогалик из-за падения обломков БПЛА повреждены три частных дома и газопровод. Господин Слюсарь уточнил, что за ночь и утром дроны сбили в Ростове-на-Дону и Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах. Общее число уничтоженных БПЛА губернатор не назвал.
Атаки беспилотников
Ростовская область
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