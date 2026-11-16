SCMP: США и Китай пытаются согласовать военный меморандум перед саммитом в Шэньчжэне
SCMP: США и Китай согласовывают меморандум о предотвращении военных инцидентов
США и Китай пытаются согласовать меморандум о предотвращении военных инцидентов в преддверии встречи лидеров двух стран в Шэньчжэне, однако переговоры идут медленно из-за разногласий внутри американской администрации. Об этом в понедельник пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
Идея заключения меморандума о взаимопонимании (MOU) по кризисной коммуникации была предложена китайской стороной в сентябре — после государственного визита Си Цзиньпина в Вашингтон. Как отмечают источники издания, Пекин в этом соглашении активно заинтересован, однако в Вашингтоне единого мнения нет: Пентагон, Белый дом и Госдепартамент расходятся в оценках того, каким должен быть охват будущего документа.
2–3 ноября в Вашингтоне прошло заседание рабочей группы двух стран по коммуникации и предотвращению кризисов. В Пентагоне заявили, что стороны сошлись на важности «продвижения практических мер» для снижения рисков, а также обсудили дополнительные каналы связи и способы эффективного антикризисного управления. Минобороны КНР подтвердило факт переговоров спустя 10 дней, отметив, что на четвертой встрече рабочей группы обсуждались методы предотвращения недоразумений и просчетов.
По оценкам экспертов, нынешний формат работы группы остается на сравнительно низком уровне. Существующие механизмы — такие как Военно-морское консультативное соглашение — приспособлены лишь для реагирования на тактические инциденты вроде случайных столкновений в воздухе или на море. Подобных инструментов недостаточно для урегулирования крупных стратегических кризисов, включая ядерную проблематику или напряженность в горячих точках вокруг Тайваня, в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове.
Тем не менее военный диалог постепенно оживает: после двухлетнего перерыва возобновились переговоры на командном уровне. В сентябре в Канаде прошла встреча командующего Восточным боевым командованием Народно-освободительной армии Китая генерала Ян Чжибиня с главой Индо-Тихоокеанского командования США адмиралом Сэмюэлем Папаро. Кроме того, появились слухи о том, что министр обороны США Пит Хегсет и адмирал Папаро вскоре могут посетить Китай. Если визит Папаро состоится, он станет первой поездкой главы Тихоокеанского командования США в КНР с 2015 года.
Новый импульс военному диалогу должна придать предстоящая встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которая пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.