SCMP: США и Китай пытаются согласовать военный меморандум перед саммитом в Шэньчжэне

Тем не менее военный диалог постепенно оживает: после двухлетнего перерыва возобновились переговоры на командном уровне. В сентябре в Канаде прошла встреча командующего Восточным боевым командованием Народно-освободительной армии Китая генерала Ян Чжибиня с главой Индо-Тихоокеанского командования США адмиралом Сэмюэлем Папаро. Кроме того, появились слухи о том, что министр обороны США Пит Хегсет и адмирал Папаро вскоре могут посетить Китай. Если визит Папаро состоится, он станет первой поездкой главы Тихоокеанского командования США в КНР с 2015 года.